El primer premio de la Lotería Nacional reparte en Zamora capital 300.000 euros a la serie gracias al número 95.043. Los ganadores compraron sus boletos, además de en la administración número 7 de la ciudad -Pablo Morillo- en Cáceres, Cádiz, Madrid y Pontevedra. En la ciudad solo se ha vendido uno de los diez décimos de la serie, con lo que la cifra que se embolsa el ganador es de 30.000 euros.

A pesar de no ser una gran cantidad, "estamos muy contentos porque siempre es motivo de alegría repartir suerte", explican desde la administración de lotería de Pablo Morillo. No es la primera vez que reparten el primer premio, lo han hecho en los sorteos del jueves, del sábado y también con el Gordo de Navidad: "Solo nos falta el Niño... ¡a ver si a la próxima!", comentan en el establecimiento, donde aseguran no conocer al agraciado de los 30.000 euros.

Aquí tienes la lista de premios del sorteo de este jueves: