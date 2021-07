El Partido Popular y Francisco José Requejo han roto la unidad de voto del equipo de Gobierno en el Pleno de la Diputación tras una discrepancia por la bajada del recargo del IAE. El presidente, de Ciudadanos, había anunciado hace meses un descenso de esta tasa del 33% al 25% en el tipo provincial e incluso se había comprometido a reducirla más aun durante el resto del mandato, una iniciativa que, según informó esta semana el responsable del servicio de Recaudación, supondría un beneficio principalmente para las eléctricas y sobre todo para Iberdrola, que evitaría pagar unos 75.000 euros, más del 50% del ahorro total de las empresas.

Ante esta circunstancia, el grupo popular ha mostrado su oposición a bajar el IAE para beneficiar a "las eléctricas que se llevan todo y no dejan prácticamente nada" y ha propuesto dejar el tema sobre la mesa para estudiar una fórmula que ofrezca recursos a las empresas que sí generan beneficio en el territorio: "No podemos mirar hacia otro lado mientras se deja sin agua a los ayuntamientos y se perjudica al sector turístico", ha señalado el vicepresidente tercero de la Diputación, Javier Faúndez.

Las palabras del popular han ido en el mismo sentido que la intervención de la portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, que ha lamentado que la bajada del IAE beneficiaría a las eléctricas sin dejar dinero a los municipios.

Ante este escenario, Requejo se ha quedado solo en la defensa de la bajada del recargo del IAE: "Si no bajamos los impuestos, las empresas no van a venir. Yo tengo mi visión, mis principios y no los voy a perder", ha señalado el presidente de la Diputación, que ha lanzado algún dardo a sus compañeros en el equipo de Gobierno y que ha subrayado que "hay que ser un poco más valientes" y que la fórmula para reducir esta tasa ya se podía haber estudiado "cuando ha habido mayorías absolutas".

Faúndez también ha deslizado algún mensaje hacia el presidente, siempre en un tono tendente a la cordialidad, y le ha recordado que el grupo popular "conoce la provincia muy bien" y tiene "una gran implantación" en el territorio para conocer las necesidades de los ciudadanos.

Finalmente, la propuesta del PP en el Pleno para posponer el debate ha salido adelante con el voto en contra de Requejo y también del grupo socialista.