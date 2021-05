Desde el Ayuntamiento de Zamora “se hará todo lo posible para que no se perjudique a nadie” a la hora de fijar los turnos de vacaciones definitivos de la Policía Municipal, manifestaba ayer la concejala de Personal de IU, Laura Rivera, para aclarar que “nuestra postura es abierta a que no haya conflictos”. Mientras, puntualizaba que “no tengo noticias de que no se pueda adecuar” el calendario, “sabíamos que algo cambiaría” al volver a la organización del trabajo anterior al COVID, una medida que la responsable de Personal tomó por decreto el día 25 de mayo para aplicar a uno de junio porque lo solicitó el propio Sindicato de Policía, recalcó.

Insiste en la “buena disposición para negociar”, aunque habrá que estudiar cómo afecta el cambio que elimina los “grupos estanco” de trabajo estipulados por seguridad sanitaria durante el estado de alarma y que decaen mañana. La concejala de Personal puntualizó que “si hay que cambiar las vacaciones, es la Jefatura de Policía Municipal la competente en esas cuestiones, hay que hablar con el responsable para que se encajen los turnos de vacaciones”. No obstante, “se hará todo lo posible para intentar cuadrar” esos descansos que la propia Jefatura firmó tras su entrega el 31 de marzo por exigencia legal.

Así pues, se estudiará cómo afectan los cambios a cada agente, “se verán los casos uno a uno y si se intentará no perjudicar a nadie”, es decir, no habrá ningún problema en replantear la vacaciones. Rivera salía así al paso del malestar de buena parte de la plantilla por los “daños colaterales” de ese decreto sobre cuadrante de vacaciones para junio, julio y agosto ya aprobado y en base al que los policías habían organizado ese periodo de descanso, algunos con viajes ya pagados y organizado su vida familiar para esos días.

Rivera dijo desconocer las consecuencias del decreto sobre el cuadrante de vacaciones, “eso no se nos ha comunicado a Personal”, dijo, y se mostró “sorprendida” por una polémica que parte de un decreto “que recoge una propuesta que presentó el Sindicato de Policía, no es una imposición mía”.

Por lo que respecta al pago de las horas extraordinarias, se mantiene la negociación abierta, pero Rivera no quiso hablar de cifras, se limita a decir que el calculo de Personal equivale a “dos tercios de reconocimiento” la petición de los policías, “hay que estudiarlo también”.