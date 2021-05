María Escarda, natural de Villanueva del Campo, ha organizado un nuevo mercadillo solidario a beneficio de los niños de Togo, una nación ubicada en la zona intertropical de África, que hace frontera con Burkina Faso. Esta vez, el mercadillo solidario ha tenido lugar en la Parroquia de San Lázaro, a la que decenas de vecinos de la ciudad se acercaron durante la mañana de ayer, 9 de mayo, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

“La verdad es que los zamoranos siempre responden. Son muy solidarios y hemos logrado vender muchos de los objetos que teníamos puestos en el mercadillo”, afirmaba María Escarda, organizadora del evento. “En España hemos perdido muchas cosas, pero la solidaridad yo creo que es algo a lo que los españoles le damos mucha importancia y siempre hemos sido muy solidarios”, añadía.

Los productos puestos a la venta en el mercadillo procedían, mayoritariamente, de África. “Se tratan de productos artesanales realizados con madera de ébano o cerámica, figuras muy simbólicas, así como diferentes prendas de tela procedentes también de África”, manifestaba María. Así pues, como aseguraba, además de productos artesanales de África, también estaban a la venta productos donados por algunos vecinos de la ciudad.

María es misionera desde hace muchos años y, aunque actualmente se encuentre en España, reside en Togo. “Vivo en Togo pero me vine a casa por la pandemia y aún no he podido regresar”, explicaba la misionera zamorana, la cual ya ha realizado más mercadillos solidarios en localidades como Benavente, Villalpando o Villanueva del Campo, su pueblo.

“Hay que ayudar a los más necesitados”, declaraba una zamorana minutos antes de entrar al mercadillo solidario, realizado en el interior de la parroquia debido a las malas condiciones climatológicas que se dieron ayer en la ciudad, lo que no impidió a los ciudadanos acudir y realizar un gesto de solidaridad.