Los familiares de los fallecidos tienen derecho a saber qué ocurrió en la residencias durante la pandemia del coronavirus y por qué se decidió no derivar a los ancianos a los hospitales. Asia justificado la procuradora regional socialista Ana Sánchez la petición de una comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León sobre lo que ha ocurrido en las residencias durante la pandemia.

Según los datos expuestos por el también socialista José Ignacio Martín Benito en Zamora han fallecido 307 ancianos en las residencias durante la pandemia que suponen el 22% del total de unos 4000 residentes es decir que ha fallecido uno de cada cinco ingresados en las residencias.

Ana Sánchez ha puesto en cuestión el informe redactado en su día por la consejera de familia Isabel blanco que calificó de tomadura de pelo.

Ana Sánchez ha pedido por un lado al presidente regional Alfonso Fernandez Mañueco y al vicepresidente Francisco Igea y por otro a la consejera de familia Isabel Blanco y la delegada de la Junta Clara San Damián un poco de humanidad y que se aclaren todos los aspectos en una comisión que no se hace con ánimo de venganza si no para esclarecer lo que ocurrió y no volver a repetir errores.

Sánchez apostado por un modelo residencial público que se aleje del privado orientado a ganar dinero.

Ana Sánchez respondió asimismo a las acusaciones de Igea hacia ella, al reprocharle que aprovechara la convalecencia de un procurador de Ciudadanos por coronavirus para hacerse con la presidencia de la Comisión de las Eólicas. "Igea dice muchas bobadas, tiene el cupo de la ruindad cubierto. Le invitaría además a reflexionarlo un poco, porque dice que aprovechamos la situación de convalecencia de uno de los procuradores de ciudadanos. Pero puedo decirles como miembro de la mesa de la cámara que este procurador de Ciudadanos ha podido ejercer sus derechos como parlamentario durante toda su convalecencia. Pudo votar la moción de censura y pudo aceptar una dedicación exclusiva durante el periodo de convalecencia y pudo haber mantenido la presidencia de la comisión porque no se convocó ni una sola comisión durante su convalecencia porque ningún grupo parlamentario dijimos nada porque así lo entendimos. Le pediría a Igea que haga política de forma objetiva que trata de ponerle fin a ese discurso del odio del que él es máximo exponente en Castilla y León".

