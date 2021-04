La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Zamora se ha sumado a un curso impartido por la Delegación del Gobierno en Castilla y León para formar a los agentes en materia de violencia doméstica, de género y sexual, de manera que conozcan las infracciones penales en este ámbito. Este equipo, que en la provincia de Zamora forman siete agentes, mantiene una eficacia cercana al cien por cien, deteniendo a prácticamente todos los agresores que son denunciados. En la última semana, tal y como han señalado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la UFAM ha atendido cinco casos de violencia de género, de los que no ha trascendido la gravedad. No obstante, Ángel Blanco ha señalado la tendencia cada vez mayor de que el denunciante sea una persona del entorno de la víctima. “Lo observamos desde hace tiempo y es importante, porque muchas veces la persona maltratada no encuentra el valor para afrontar esta denuncia”, ha explicado el representante.