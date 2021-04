La provincia de Zamora cuenta con un nuevo representante para acudir al certamen de Míster International Spain 2021. Después de que la organización del evento en Zamora colgara el anuncio en los medios de comunicación y en las redes sociales, la provincia ya tiene candidato, el joven Cristian Afonso. Con 21 años de edad, el zamorano acudirá al certamen de belleza y moda más importante a nivel nacional.

Manuel Escalante y Guzmán Fernández han sido los últimos representantes de la provincia y dejaron el listón muy alto en este certamen al que se presenta un chico de cada provincia de España. Un certamen, al que Cristian se presentó un poco de casualidad. “Yo iba conduciendo y mi novia vio la noticia de que buscaban a alguien para ser Míster Zamora 2021. Ella vio el anuncio a través de las redes sociales y le dije, un poco a tono de broma, que le enviase algunas fotos mías para probar suerte. Al cabo de unos días se pusieron en contacto conmigo a través de una videollamada diciendo que era yo el elegido. Todo ocurrió un poco de casualidad”, asegura el joven, que se considera un gran apasionado del deporte.

Actualmente, trabaja como monitor de gimnasio y también está estudiando las oposiciones para Policía Nacional. “Sigo una dieta y trabajo duro en el gimnasio 5 o 6 días por semana. Todo ello compaginado con mi trabajo de monitor de gimnasio actualmente y la oposición para Policía Nacional, la cual llevo un tiempo preparándome”, manifiesta el zamorano, el cual añade que se lo está tomando todo con “mucha tranquilidad y naturalidad”, ya que considera que así es él realmente. Cristian se presenta por primera vez a uno de estos concursos, pero se encuentra muy motivado y con muchas ganas de hacerlo bien.

“Nunca antes lo había pensado ni tampoco me había surgido la oportunidad de presentarme a uno de estos certámenes, pero voy a intentar darlo todo, dejar la provincia lo más arriba posible y tratar de disfrutar a tope de todo”, asegura. “Cuando me comunicaron que había sido el seleccionado no sabía ni lo que decir, la verdad. En ese momento no tenía palabras para describir esa sensación. Según lo supe se lo dije a mi novia, que era la que estaba conmigo en el momento de que me presenté, y también a mi familia y mis amigos. Fue una alegría inmensa”, afirma Cristian, que reconoce que “hay mucha competencia”, pero que “va a por todas”. “Hay mucha competencia, no nos vamos a engañar, además hay otros representantes que ya cuentan con una gran experiencia en este tipo de certámenes, pero a mí no me gusta perder ni a las canicas así que lo daré todo”, afirma.

En cuanto a las pruebas del certamen, el zamorano aún no las conoce con exactitud. “Lo que sé es que hay diversas pruebas como modelaje en bañador, mayor impacto en las redes sociales, mejor modelo, mejor deportista, ya que hay una especie de triatlón, aunque obviamente menos exigente, y también hay una prueba de modelaje con el traje típico de la provincia que representes. En mi caso, con un traje típico de aquí, de Zamora”, explica.

Un certamen que se celebrará en los próximos meses y que el año pasado fue conquistado por el extremeño Manuel Romo, quien fue declarado el hombre más guapo de España tras ganar el Míster International Spain 2020 celebrado en Castellón.

Este 2021, es el turno para Cristian Afonso, que con solo 21 años, representará a todos los zamoranos y buscará, sobre todo, disfrutar de una experiencia que considera “única”. “Me siento muy afortunado de poder vivir esta gran experiencia, con muchas ganas de conocer gente nueva, darlo todo en las pruebas del certamen y hacerlo lo mejor posible. No todos los días te eligen como Míster Zamora y es un gran orgullo”, declara.