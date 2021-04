Zamora y Tras os Montes pretenden que el Gobierno de España pase de las palabras a los hechos y ejecute por fin el tramo de autovía que serviría para conectar la capital de la provincia con la frontera portuguesa. Así lo manifestaron este viernes el presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, y el representante de la región lusa, Artur Nunes, durante sus intervenciones en la jornada que se organizó en el Teatro Ramos Carrión para presentar las conclusiones del programa Frontur.

El primero en intervenir fue Requejo, que tildó la cuestión de “fundamental” y que quiso mostrarse “muy claro en este tema”. “Zamora sigue esperando la autovía hasta Braganza, una vía de desarrollo fundamental que reforzaría la relación económica con el país vecino”, señaló el presidente provincial. Hay que recordar que el tramo luso lleva años ejecutado, por lo que la pelota está ahora en el tejado de España, que presupuestó 400.000 euros para esta vía de cara al ejercicio en curso.

Requejo aludió especialmente a la conexión desde Alcañices, “por su altísima siniestralidad y la enorme densidad de tráfico que presenta la N-122”. “La cooperación que buscamos no puede ser posible sin buenas comunicaciones”, insistió el presidente provincial, que mandó un aviso a navegantes: “Esta zona transfronteriza necesita una atención prioritaria, y aquí no puede haber colores. Los ciudadanos no lo entenderían”.

Por su parte, Artur Nunes también hizo hincapié en la cuestión. El representante de la Comunidad Intermunicipal de “Terras de Tras os Montes” se dirigió al auditorio en portugués y recordó los compromisos adquiridos por los Gobiernos de ambos países en la cumbre hispanolusa celebrada hace seis meses en Guarda. Entre ellos, la culminación de la autovía por Aliste, pero también otras vías para enlazar Sayago con Miranda do Douro o Puebla de Sanabria con Braganza.

Nunes incidió en que los territorios de ambos lados “tienen un problema demográfico común desde hace muchos años”, por lo que pidió un avance en las comunicaciones y en el desarrollo de las infraestructuras para facilitar la cooperación transfronteriza. El representante de Tras os Montes también mencionó las posibilidades que podrían ofrecer las rutas ferroviarias o el uso del aeropuerto situado en Braganza.

Por otro lado, tras meses intercambiando cartas, finalmente Renfe ha aceptado reunirse con los responsables de la Diputación de Zamora para tratar el asunto del tren madrugador, el servicio que conectaba la ciudad con Madrid a primera hora de la mañana y que fue suprimido en marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia.

Así lo anunció este viernes el propio Requejo, que señaló que espera que la reunión se produzca “antes de mayo” y que subrayó que acudirá a Madrid junto a su vicepresidente primero, José María Barrios, y también con algún representante del Ayuntamiento de la capital, si el alcalde Francisco Guarido lo estima oportuno.

La cooperación avanza a través de programas conjuntos como Frontur

La Diputación de Zamora y la Comunidad Intermunicipal Terras de Tras os Montes presentaron este viernes los resultados del proyecto Frontur, una iniciativa de cooperación entre ambos países, financiada por Europa a través del programa Interreg. “Es un proyecto que hemos exprimido al máximo, con apenas medio millón de euros de presupuesto”, subrayó el vicepresidente segundo de la institución provincial, Jesús María Prada, que encabezó el acto celebrado en el Teatro Ramos Carrión y que intervino en portugués. El representante zamorano enumeró algunos proyectos como la elaboración de un inventario y un mapa turístico de Zamora y Tras os Montes, editado en papel y disponible también en formato digital; la creación de un catálogo de playas de interior a ambos lados de la frontera; la promoción del turismo en un congreso transfronterizo que tuvo lugar en Ifeza antes de la pandemia; o la construcción de una pasarela peatonal para favorecer el tránsito en Rihonor de Castilla.

Nunes cree que las fronteras podrían abrir el 2 de mayo

El representante de la Comunidad Intermunicipal de “Terras de Tras os Montes”, Artur Nunes, expresó su confianza en que, en torno al 2 de mayo, las fronteras entre ambos países vuelvan a estar abiertas. “En los últimos días, había distintas opciones y parecía que ya se podía abrir, pero existen cautelas, hay un aumento de la incidencia en Portugal y los epidemiólogos tienen su opinión”, indicó el representante luso. Cabe destacar que, en las últimas horas, los Gobiernos decidieron ampliar el control de las fronteras hasta el próximo 30 de abril. Con esto se cumplirán tres meses desde que se volvió a limitar el tránsito de vehículos y personas a ambos lados de La Raya, una cuestión que afecta especialmente a zonas como Zamora y Tras os Montes, con una relación muy estrecha a todos los niveles. En ese sentido, Nunes se mostró esperanzado de cara al futuro, especialmente si la vacunación avanza a buen ritmo y facilita las cosas.