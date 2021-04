La Escuela de Enfermería de Zamora acogió a los primeros aspirantes a plazas de médicos especialistas que pueden hacer el examen de oposición tras la paralización por la pandemia. Ávila y Palencia fueron las otras provincias pioneras de una auténtica maratón de exámenes que proseguirá el 16 y 23 de mayo y los días 6, 13 y 27 de junio.

En Zamora se celebrarán los exámenes de otras seis especialidades médicas más. Ayer se estrenaron los 81 aspirantes a 20 plazas de Medicina Física y Rehabilitación, que se convocaron por última vez en 2016 y ese año con muy poquitos puestos

“Salen pocas plazas, seguir examinándote para demostrar que sabes hacer tu trabajo a veces parece hasta extraño. Cuando ya tienes el trabajo y los niños no tienes demasiado tiempo para preparar la oposición, pero en realidad es toda la vida la que te estas preparando para que te digan este es tu puesto de trabajo, ya llevas aquí 14 años parece que te puedes quedar”. Era Samuel Franco, uno de los 81 aspirantes a las 20 plazas de Medicina Física y Rehabilitación convocadas por la Consejería de Sanidad y que celebraron los exámenes en la matinal del domingo en la Escuela de Enfermería de Zamora.

Llegados de todos los puntos de la comunidad, en el caso de Franco necesitó echar mano de automóvil y hostal para poder estar a primera hora de la mañana en Zamora. “Hay hoteles cerrados en Zamora. Por suerte no ha coincidido con otros exámenes o con otro examen de mi pareja en otra ciudad, porque sería más complicado de organizarse”.

Una particularidad de las oposiciones sanitarias en general y de médicos en particular es que suelen tardar muchos años en celebrarse, con lo cual gran parte de los aspirantes son personas que llevan décadas trabajando ya para la sanidad pública y no son pocos los que “peinan canas”

“Hubo una oposición en 2016 que eran como cuatro plazas, anteriormente hay algunas que tardan hasta 14 años en salir, hay gente con canas que a lo mejor lleva veintitantos años en esto, que es especialista en algo muy concreto y quiere seguir ahí pero tiene que examinarse de toda la especialidad para conseguir plaza”, comenta el rehabilitador llegado de Soria.

A juicio de este doctor “hay un abuso de la interinidad enorme y lo dice Europa que tiene que disminuir porque la administración ha abusado el puesto de interinos” un aspecto que habría que cuidar para que más médicos pudieran quedarse en la región. En su caso, cuando llegó a Soria “no tenía nada allí. Pero cuando encuentras tu casa, tienes tu pareja, tus hijos que van a la escuela no es que elijas ir un sitio con playa, llegar a una gran capital o un hospital de lustre, simplemente te vas amoldando a tu vida dignamente”.

Su compañero de Burgos, Sergio Fuertes, coincidía en las dificultades de preparar la oposición compaginándola con el trabajo.

Hacer un examen en plena pandemia, reconoce, “es una situación muy desagradable y con mucha incertidumbre porque estamos pelando por no juntarnos, no concentrarnos mucha gente en un espacio cerrado y al final aquí parece que llevamos la contraria”.

Asume, sin embargo, que tiene que aprobar el examen. “En medicina la competencia es la norma general y ahora peleamos 80 y tantas personas por 20 plazas. Mi idea es intentar hacerlo lo mejor que pueda con los conocimientos que tengo”.

Este especialista procedente de Burgos está encantado con ser rehabilitador. “Es una especialidad relativamente nueva dentro del mundo de la medicina pero a día de hoy está en pleno auge, la verdad es que la salida laboral es estupenda. Desde aquí animo a todos los estudiantes de medicina a elegirla si tienen oportunidad porque la verdad es que es una especialidad preciosa y un campo de desarrollo aún por descubrir. Yo la elegí desde el desconocimiento, pero una vez inmerso en ella solo tengo buenas palabras, me encanta, soy rehabilitador”.

Fuertes explica que “los tratamientos se acotan porque si no se acotasen los pacientes que esperan no podrían entrar en ellos. Tratamos no sólo a pacientes agudos, a crónicos también, intentamos no dejar a nadie en el tintero pero los recursos humanos y materiales son los que son y no dan para más”.

“La rehabilitación cardiaca está ya muy desarrollada igual que la respiratoria, la neurológica, la infantil, en el terreno del dolor tenemos mucho que decir, y en nuevas tecnologías. La Rehabilitación es la Medicina Interna de la función”.

Zamora acogerá también los exámenes de oposición de Hematología y Hemoterapia, Medicina Intensiva, Medicina Preventiva y Salud Pública, Nefrología, Neumología y Obstetricia y Ginecología.