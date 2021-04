Por si fuera poco con la suspensión de la vacunación con AstraZeneca en el centro del Teatro Ramos Carrión, familiares de los octogenarios que han acudido esta tarde al hospital Virgen de la Concha para ponerse las vacunas del coronavirus de Pfizer y Moderna denuncian la "desorganización" absoluta del proceso, que ha acarreado largas demoras y aglomeraciones que se alejan mucho de las más mínimas medidas de distancia social que convienen para prevenir el coronavirus.

"He ido este mediodía a vacunar a mi padre, y estaban 50 abuelos en un espacio reducido. Era un verdadero descontrol. Yo tenía hora a las 15.30 en la zona de las consultas externas y dentro no había nadie. A las cuatro menos veinte salen para decir que no había vacunas. Cuando empezaron a vacunar ya fue todo más rápido" comentaba la familiar de una paciente. Pero durante el tiempo de espera se sucedieron las aglomeraciones y los nervios.

"Llevamos meses aislándolos a nuestros mayores y llegamos a vacunarnos a una aglomeración, como si fuera un proceso de selección natural", ironizaba la ciudadana. En su caso ha sido una hora lo que ha tardado en vacunarse. "Había gente que estaba citada para la una y media y no les empezaron a vacunar hasta pasadas las tres y media".

Esta ciudadana destaca otros "despropósitos. Había unos señores de Toro que venían hacia Zamora y a mitad de camino les llaman para ver si se querían vacunar allí".

CORONAVIRUS EN ZAMORA

VACUNACIÓN EN ZAMORA