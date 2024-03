Homenaje a Nuria y plante en la prisión. No van a dejar entrar y salir. Solo urgencias. Están indignados y piden respuestas. Sobre todo después de saber que Nuria alertó de la conflictividad y peligrosidad del preso. Faltas de respeto y una pelea. Fue dado de baja pero le dejaron regresar y tuvo acceso a cuchillos. Aunque los antecedentes del preso que había apuñalado a otra mujer no se valoran en su progresión, las quejas sí. Y la de Nuria no era la única. Además Nuria se quedó sola con el preso porque coincidió con uno de los descansos y no hay suficiente personal para cubrirlos. Funcionarios de toda España reclaman que falta un 30% de personal en las prisiones. El año pasado soportaron más de 500 agresiones, una cada 17 horas.