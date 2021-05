Tras ser lanzado en prácticamente todas las plataformas posibles, ‘Among Us’ por fin dará su último paso en relación a la distribución. Durante el último evento ‘State of Play’, la división de videojuegos de Sony ha confirmado que el multitudinario juego se lanzará este año para PlayStation 4 y PlayStation 5. Lanzado en 2018 por el pequeño estudio independiente Innersloth, actualmente compuesto por solo 8 personas, terminó el pasado año como uno de los juegos más populares de la temporada.

Desde un principio y poco a poco el formato comenzó a hacerse muy popular debido a su tema principal: la traición. Es un título basado en la supervivencia totalmente centrado en el modo multijugador y ambientado en el espacio. El objetivo es encontrar a los impostores dentro del grupo de astronautas antes de que realicen una serie de tareas de sabotaje y eliminación de los componentes del grupo sin ser descubiertos.

Llegó inicialmente solo para dispositivos móviles (iOS/Android) y PC, sin embargo, desde finales del año pasado se ha ido expandiendo a otras plataformas. En diciembre de 2020 se lanzó para Nintendo Switch y a principios de este año también se confirmaba una versión para Xbox One y Series X|S. Para esta edición destinada a las consolas Sony, el desarrollador también aportará contenido exclusivo relacionado con la franquicia ‘Ratchet & Clank’ de Insomniac.

Además, Innersloth ya ha confirmado que admitirá el juego cruzado con otras plataformas, por lo tanto, permitirá al jugador que accede desde su PlayStation unirse con otros amigos que están utilizando sus teléfonos móviles o PC. Actualmente está disponible para PC (a través de Steam y Xbox Game Pass), Nintendo Switch y terminales con sistema Android o iOS. A finales de este año, también estará disponible en las consolas de Sony y Microsoft.