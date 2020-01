'The Walking Dead Sains & Sinners': una descarada apuesta por la realidad virtual

Han pasado ya unos años y la realidad virtual no se está imponiendo con la rapidez que usuarios y analistas esperaban. No solo por el precio de los dispositivos VR, también de los equipos necesarios, hace que esta tecnología todavía no sea de alcance masivo. Los buenos títulos 'vende-tecnologías' también son parte de la ecuación, y este que nos ocupa parece ser un buen candidato.

'The Walking Dead Saints & Sinners' es un juego de Skydance Interactive, el brazo multimedia de la productora responsable de la célebre serie para televisión. Como videojuego, 'The Walking Dead' nos ofrece una apuesta innovadora, poniéndonos en la piel de un superviviente solitario que cada día sale "de caza" para conseguir lo necesario para seguir subsistiendo. En realidad, el objeto del juego pasa por hacernos sentir como los propios protagonistas de la serie, y lo consigue.

La desarrolladora ha logrado con acierto la recreación libre de escenarios, conseguir un alto grado de violencia explícita en su jugabilidad (merece mención aparte), así como por las decisiones morales que tendremos que tomar a lo largo de la aventura.

Pero vayamos por partes: 'The Walking Dead' es sin duda un juego que pretende hacernos directos partícipes de cómo se siente al hundir un cuchillo en el cerebro de un zombi, ya sea procurando emplear mucha fuerza por la parte superior, o buscando introducir el cuchillo por la cavidad ocular, con más pericia que potencia. Sí, el juego se recrea en lo gore, exactamente igual que nos recreábamos como espectadores pasivos en la serie de televisión, solo que aquí lo tenemos que hacer como actores, y el cambio nos puede poner la piel de gallina, a veces.

No solo tendremos que hundir un hacha en la cabeza de un zombi, sino que también tendremos que hacer casi la misma fuerza para extraerla. De hecho, probar las armas será un valor importante en este juego, en el que pasaremos buena parte del tiempo buscando materiales con los que crear nuevas y mortales armas. Es sin duda la parte más original de un título que se acerca al mundo del VR de una forma arriesgada, valiente e innovadora.

'The Walking Dead Saints & Sinners' se encuentra actualmente disponible para todos los dispositivos existentes en PC, a excepción de PSVR, que llegará este verano. La mayoría de usuarios probablemente, por la típica relación calidad/precio, lo harán con Oculus Rift, ya sea el modelo S, con mayor calidad, o con el modelo Rift Quest, que permite jugar de forma inalámbrica o con cable (a nuestra elección) a cambio de un poco menos de calidad. Como jugador, nos puede sorprender la falta de acción en ocasiones, pero lo compensa con maniobras como trepar, manipular objetos, interactuar con escenarios, aspectos ya explorados en otros juegos VR, pero integrados perfectamente como parte de un todo.

'Saints & Sinners' supone un salto en la simulación de PC, una vuelta de tuerca que aprovecha las nuevas tecnologías para hacernos experimentar nuevos conceptos de inmersión, algo que se logra, por ejemplo, con un procesador Intel Core i5-4590, una gráfica no menor que una NVIDIA GTX 1060, y un dispositivo VR. Estar a la última nunca fue barato.