¿Qué podemos hacer para perder peso de una forma sencilla y sin esfuerzo? Es una pregunta que muchos se hace y lo cierto es que no existen productos milagros para lograr este objetivo más que la perseverancia, el saber controlarse y saber qué hacer o qué tomar. Además de controlar lo que comes, intentar beber la menor cantidad de alcohol posible y optar siempre por la comida real puedes añadir a tu dieta habitual una bebida que muchos nutricionistas están empezando a recomendar y que ayudará a que puedas quemar grasas: el agua caliente. Como suena. Esta bebida tiene propiedades saciantes y de quema de grasa y en los últimos meses se ha puesto muy de moda.

Más allá de que la puedas combinar con té o con otro tipo de infusiones como la manzanilla el agua caliente está muy recomendada para saciarte y para evitar que se acumulen grasas en el estómago. Recuerda, eso sí, que si decides tomarla con algún tipo de hierba esta puede tener otras características que hagan que se “diluyan” las propiedades de la “poción adelgazante”: si por ejemplo te bebes una manzanilla habrás “matado” la capacidad saciante del agua caliente. Esta infusión te va a revitalizar el estómago y va a hacer que tengas más hambre.

Por encima de todo lo más importante es que seas consciente de que los atracones de comida sean con la excusa que sean (ya sea por reunirse con la familia o por volver a casa en Navidad), no son aconsejables para tu organismo. Y no lo son no sólo porque vayas a engordar. Eso no es lo que más te debe preocupar. Tampoco son aconsejables porque puede poner en riesgo tu salud.

El alcohol, sin embargo, es lo más peligroso de todo lo que consumimos. Puede dañar seriamente tu salud. Por eso te proponemos en este artículo otras bebidas por las que puedes sustituirlo. Si te apetece hacer una excepción en las cenas de amigos y no quieres acompañar los platos con agua los refrescos de gama zero siempre son una opción saludable que te puede ayudar a bajar un poco de peso.

No es aconsejable que debes tu objetivo de adelgazar, perder peso y estar saludable para el mes de enero. Cuanto antes empieces tu cambio de vida y de forma más radical antes verás las ventajas que conlleva. No te fíes ni de las dietas milagro ni de los períodos pasando hambre ni de los entrenamientos de horas y horas en el gimnasio: cuanto más te cueste un cambio de vida menos tiempo vas a aguantar y antes se van a diluir todos tus objetivos y metas logradas.