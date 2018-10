Halloween 2018: Los disfraces de moda que arrasarán en la noche de los muertos

La noche de Halloween es el momento perfecto para meterse en la piel de nuestros villanos favoritos de las películas de terror.



Estos son algunos de los disfraces de moda este 2018 que arrasarán en la noche de Halloween:





Joker

La monja

47 ideas para disfrazarse en Halloween de tus series favoritas

Slenderman

La purga

La noche de Halloween

16 ideas para disfrazar de película a toda la familia

El anuncio decomo el payaso de Gotham es una buena oportunidad para marcar tendencia con lo último del enemigo de Batman. Servirá con unpara el cabello y un maquillaje un tanto descuidado de payaso. Además, una americana roja es lo esencial para el atuendo de este disfraz.El filme ha sido lay puedes aprovecharlo para sembrar el pánico durante la noche de Halloween. Es tan sencillo como comprar un disfraz de monja y modificarlo a tu gusto. Además, puedes maquillarte la cara de unpara parecer un auténtico fantasma.Las series están llenas, por definición, de malos malísimos. Y aunque muchos meten miedo sin quitarse la corbata ni perder su maléfica sonrisa, en estas líneas hemos apostado principalmente por los que asustan con su aspecto y se han hecho famosos, en la mayoría de los casos, por cometer o sufrir atrocidades.La del extraño hombre trajeado en el bosque ha sido la última película de terror en estrenarse en nuestro país. En este caso si. Es lo que más caracteriza a este personaje, además de su cabeza sin rostro que puedes imitar cubriendo tu cara con una tela blanca. Además,por lo que, si quieres llevar el disfraz a otro nivel, puedes comprar unos guantes blancos y alargar las puntas de tus dedos.Desde el estreno de su primera película en el año 2013 la saga no ha dejado de cosechar éxitos y seguidores. Si quieres imitar algunos de los looks más icónicos de la saga, lo único que necesitas es unaque imite el color de la sangre y una. Hay de muchos estilos donde elegir ya que la estética ha ido variando de sus primeras entregas hasta la última en este mismo año.Elha sido un éxito en Estados Unidos y se prevé que suceda lo mismo en España. Para este caso, como en el anterior, es indispensable una máscara. Pero por lo demás unes todo lo que necesitas.El 31 de octubre no te cogerá despistado gracias a esta selección, en la que encontrará los mejores y más originales disfraces de películas de terror diseñados para toda la familia? ¡Incluídas las mascotas!