El cambio físico de Belén Esteban desde su salida de Mediaset: siete kilos

Hace ya unos cuantos meses desde que se hizo oficial el final de Sálvame. El coloso de Telecinco, programa hegemónico durante las tardes de la cadena de Mediaset, se encontró con un túnel donde parecía que solo brillaba la luz tras una caída en las audiencias que terminó con el programa. Los 14 años en antena se acabaron de un plumazo y obligaron a sus históricos colaboradores a buscarse la vida.

A unos cuantos de ellos -los más habituales- parecieron abrírseles las puertas del cielo después de un fichaje de última hora que llegó para, en apariencia, darle un cierre digno al elenco de Sálvame. Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval y María Patiño pusieron rumbo a América y Latinoamérica para encontrar un nuevo puesto de trabajo como parte de su aventura en 'Sálvese Quien Pueda', un docureality que se sumerge en las entrañas de la nueva etapa vital de los colaboradores.

Belén Esteban

Tras el final del formato, los colaboradores se han visto obligados a reinventarse y buscar otras opciones para su futuro profesional. Ahora, Belén Esteban ha concedido una entrevista a 'Los 3 Basketeros' en la que ha hablado tanto sobre su vida personal como profesional.

La televisiva ha dejado claro que no está en el paro y que está centrada en su marca de productos: "Estoy con mi gazpacho, mi salmorejo y mis patatas, que ahora empiezo la campaña".

La empresaria ha asegurado que desde su salida de Mediaset está muy bien: "Este tiempo me ha venido muy bien. He perdido 7 kilos, me estoy reseteando y me estoy poniendo buenísima para el verano".

Belén Esteban ha explicado que antes llevaba una XL en el bañador y ahora una M: "He adelgazado. Yo antes decía que estaba gordita y sabrosona, pero lo decía para consolarme a mí misma. Pero ahora es verdad que siento que estoy buenorra".