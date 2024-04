El verdadero nombre del actor español Imanol Arias

No hay ni un solo español, al menos, de determinada edad, que no conozca al actor nacional Imanol Arias. Sin embargo, si te hablamos de Manuel María Arias Domínguez es más que probable que tu respuesta sea: "Ni idea, no lo conozco". Es el verdadero nombre del artista, nacido en León en 1956. Arias decidió cambiarse el mombre y optar por este otro más artístico, tal y como hacían -y hacen- muchos otros actores de la época.

Sus problemas con Hacienda

Los problemas de Hacienda de Imanol Arias son conocidos. De hecho es un tema del que, obviamente, no le gusta hablar. Lo ha hecho en pocas ocasiones y cuando él ha querido después de qeu en el año 2017 se le acusara de defraudar tres millones de euros al fisco una vez incluidas las multas.

"Mi problema no era por ocultar dinero, aunque en principio pensaban que sí, yo pagaba mis impuestos con una fórmula que, por lo visto, no me correspondía". Así "he devuelto el dinero y con multas así que no me considero culpable, pero sí responsable". Expande además el problema a otros actores: "Así está media profesión".

Si hay una serie que le ha catapultado como actor estrella de la pequeña pantalla es "Cuéntame cómo pasó". Su papel de Antonio como padre de familia le convirtió en un hombre de carne y hueso con sus luces y sus sombras, sus tintes machistas y, a la vez, avanzados para algunos en esa época. Así fue el momento más duro de la serie, también para el personaje de Antonio: