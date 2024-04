El sorprendente motivo por el que la mujer de Kiko Matamoros no se queda embarazada

Marta López Álamo y Kiko Matamoros siguen juntos a pesar de las adversidades. La modelo y el tertuliano de televisión han superado las críticas de sus detractores reafirmando su noviazgo, que ya supera los 5 años, boda mediante. A pesar de todo, la influencer sigue siendo objeto de todo tipo de comentarios sobre su apariencia física y su estado de salud.

En una de sus últimas publicaciones, Marta López Álamo ha recibido el comentario de una usuaria consultando si es cierto que antes de desfilar las modelos vomitan. "Hay un cubo antes de salir a desfilar para que echemos ahí de todo y así salgamos súper delgadas", ha respondido con ironía la modelo.

Los últimos rumores que circulaban por las redes sociales hablaban de un posible embarazo de la mujer de Kiko Matamoros, pero esta ha acallado las habladurías confirmando que toma Dercutane, un tratamiento para el acné contraindicado para embarazadas. "No me voy a quedar embarazada, sorry", ha zanjado López Álamo.

Y así es como continúan capeando el temporal la pareja formada por Marta López Álamo y Kiko Matamoros, que atraviesan un buen momento y continúan enfrentando juntos los desafíos que surgen en su relación, demostrando su compromiso y amor mutuo.