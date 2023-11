Ser una "influencer" de éxito no es solo obtener ingresos económicos, colaborar con importantes marcas o dejarse ver en los locales de moda de las grandes ciudades. Ser "influencer" también conlleva, de manera inevitable, estar sometido continuamente a un juicio público. Y eso es lo que le ha pasado recientemente a Marta López Álamo, la mujer de Kiko Matamoros, que ha sido acusada de no ser "el prototipo de mujer española".

Todo vino, tal y como la propia López Álamo reveló a través de su cuenta oficial de Instagram, en uno de los comentarios de sus publicaciones. "Tú no eres el prototipo de mujer española. Nuestras mujeres no usan la talla 36. Nos gustan con el cuerpo más formado", escribió en un tono hiriente uno de sus seguidores.

Pese a la dureza del comentario, la modelo no dudó en contestar. "Lol. La mujer española", le dijo, con emoticonos de carcajadas. En su siguiente publicación, tirando de ironía, Marta López Álamo colgó un vídeo en el que se ve cómo busca en Google "La mujer española". El primer resultado es una canción del grupo "Sublevados", en cuyo videoclip se ve a dos chicas con la cara pintada de rojigualda.

"No lo sé, Rick. No pone nada de una talla. A lo mejor me tengo que poner una bandera en la cara, como en el primer resultado", escribió con ironía.

Marta López Álamo nació en Granada en 1997. Modelo e influencer, saltó a la primera línea del famoseo en 2019, cuando se conoció su relación sentimental con el popular Kiko Matamoros, entonces tertuliano del ya cancelado "Sálvame".

Aunque hubo quien dudó de que la relación entre ambos se fuese a consolidar, ambos han ido superando baches y decidieron afianzar su relación el pasado 2 de junio, cuando se dieron el "sí quiero" en Madrid.

Desde entonces, al menos por lo que se puede ver a través de sus redes sociales, ambos viven una continua luna de miel. Los momentos de complicidad que cuelgan en "Instagram" son incontables. Los más recientes, celebrando Halloween. En los últimos días, se ha podido ver a la pareja disfrazada y disfrutando de la noche madrileña.