Hace unos días 'Socialité' anunciaba que Aitana Ocaña podría estar de nuevo ilusionada con Biel Juste tras protagonizar un vídeo en un local de Costa Rica en el que les veíamos súper cómplices. Sin embargo, las noticias vuelan y los nombres van y vienen. Tras relacionarla a principio de año con Shawn Mendes, ahora María Patiño ha desvelado a través de la revista Lecturas que podría tener un romance con Enzo Vogrincic.

Lejos de pronunciarse sobre su vida personal, la cantante permanece en un segundo planto y cada vez que habla con la prensa deja claro que no dará detalles sobre su intimidad... pero él que sí los ha dado es Sebastián Yatra, con el que hemos hablado recientemente y nos ha asegurado desconocer si Aitana tiene una relación con el empresario catalán, Biel Juste.

"No lo sé, acá inventan muchas cosas, la verdad pobrecita porque le inventan un montón de vainas, lo que quiero es que ella sea feliz yo también, sea con quien sea o no" nos decía el cantante, dejando entrever que no tiene una relación muy fluida con la artista tras su sonada ruptura sentimental.

Además, nos confesaba que "entre nosotros súper bien las cosas, gracias a Dios, siempre hemos sido muy amigos y eso hace que las cosas sean un poco más fáciles, desde hace muchos años nos tenemos todo el cariño del mundo y hay buena comunicación, a ella y a su familia les adoro".

Por último, Sebastián quiso desmentir los rumores que hubo cuando anunció su ruptura con Aitana de una posible reconciliación con su expareja, Tini: "No, no, no, pero le tengo mucho cariño, también". De esta manera, el cantante ha querido salir al paso de todas las informaciones que ponen de nuevo el foco en la vida de Ocaña, desvelando que su relación permanece intacta... pero, ¿será cierto?