Gloria Camila ya no puede más. La hija de Ortega Cano siente que la audiencia la tiene "en el punto de mira siempre" y que "haga lo que haga" siempre va a ser foco de críticas. Y es que las cámaras llevan persiguiendo a la joven desde que apenas es una niña y eso es algo que le ha afectado mucho y que, sumado a las constantes críticas, provocaron que poco a poco se fuera alejando del foco mediático.

Tras el caos generado hace ya un tiempo con el docureality de su hermana 'En el nombre de Rocío', Gloria Camila ha ido poco a poco reconciliándose con la televisión. Tanto es así que es colaboradora de Espejo Público, en Antena 3, desde septiembre de 2023.

Sin embargo, un último movimiento en sus redes sociales no ha sentado del todo bien a sus seguidores y detractores y, cansada de que todo lo que haga genere malestar, ha decidido no pedir perdón. Gloria Camila se levantaba muy indignada después de leer los comentarios en sus redes sociales. Resulta que la hija de Ortega Cano había decidido gastar una broma unas horas antes por el Día de los Inocentes y anunciar su embarazo.

Tras cuatro años de relación, Gloria Camila daba la sorpresa de que esperaba su primer hijo junto a su novio David García: "Tras muchos rumores, hoy hemos sentido la necesidad de contaros lo que lleváis tiempo preguntándonos. David y yo por fin podemos confirmaros que estamos esperando un bebé!!! Estamos ilusionados y con ganas de disfrutar de esta nueva etapa que comenzamos juntos".

Consciente de que esta broma podía resultar poco creíble, decidió disipar los rumores: "Sabemos que siendo el día que es, el día de los inocentes muchos diréis que es broma y es por eso que decidimos hacerlo oficial hoy, para que los que quieran creerlo y acompañarnos en este camino lo hagan, y los que no, les dejamos con su propia opinión".

La última imagen de este carrusel fotográfico era un test de embarazo positivo, así que podía resultar más que creíble. Sin embargo, aquel que aguantó hasta el final del post se encontró con la realidad: una posdata que indicaba que se trataba de una broma por el Día de los Inocentes.

Pero para algunas personas esto es una broma de mal gusto: "No creo de verdad que el día de los inocentes esto no sea verdad gloria porque te me caerías con lo que te he defendido porque con esta cosas no se juegan y más hay mucha que no se puede quedar embarazada o lo pierden espero que no sea esto falso porque esto no se juega", decía una usuaria en comentarios.

Poco después tuvo que salir a aclararlo en una historia donde demostraba su indignación: "No sé cómo tomármelo yo. Hay humor de todo el mundo y todo el mundo tiene su público, todo el mundo puede hacer bromas menos Gloria. Esto de que cada cosa que haga, cada cosa que diga, se me tenga que mirar con lupa y que la gente te tenga que criticar... De verdad, tenemos que cambiar eso".

Para Gloria Camila no fue un trago fácil de llevar, aún más teniendo en cuenta que no ha sido un caso aislado: "Estoy cansada de justificar cada cosa que hago, cada cosa que digo. Basta ya, es una inocentada. Cualquiera que lo haya hecho no ha sido criticada como yo".