Zeus Montiel se ha tenido que enfrentar en los últimos meses a muchas críticas por ser adoptado. El hijo de la recordada Sara Montiel ha estado concursando en 'GH VIP' y lo cierto es que ha vivido una experiencia inolvidable porque se ha enamorado y, porque además, ha entablado amistad con muchos rostros conocidos de este país.

Otra de las personalidades públicas que a lo largo de su vida ha tenido que hacer frente a críticas por haber sido adoptada es Gloria Camila, quien precisamente hace unos días hablaba de ello por redes sociales para defenderse y contestar a esos haters que la intentaban hundir.

Este viernes hablábamos con ella y nos confesaba que este tema sigue muy patente en la actualidad: "Creo que no soy la única que lo padece así, así que", pero sin embargo, no está al día de las críticas en contra de Zeus: "No he visto nada, lo siento".

"No debería ser una excusa"

La hija de José Ortega Cano defendía ante las cámaras que la adopción no debería ser una excusa para insultar a nadie: "que creo que había que darle voz a las críticas que estaba recibiendo con ese tema. Y ya está, simplemente, me parece un poco lamentable que tengan que recurrir al tema de la adopción para insultar a alguien, me parece vergonzoso".

Por último, la joven nos aseguraba que su padre se encuentra bien de salud en estos momentos y está disfrutando de esta etapa de soltero tras su polémico divorcio con Ana María Aldón: "Pues todos muy bien, la verdad".