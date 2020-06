La preciosa felicitación de Sara Carbonero a su hijo Lucas: "Celebramos tu vida"

Este 2 de junio es un día muy especial para la familia formada por Sara Carbonero e Iker Casillas. La periodista y el futbolista celebran el cuarto cumpleaños de su hijo pequeño Lucas. Una celebración en la que no podrán estar cerca de los suyos por culpa de la pandemia de COVID-19. Aún así, Sara e Iker seguro que han preparado un día de lo más especial para su segundo hijo.



La periodista ha querido dedicarle una preciosa felicitación en su perfil de Instagram. En ella, descubre que Lucas ha preguntado si cuando todo esto pase podrá celebrar su cumpleaños con sus amigos del colegio: "Aunque ya nos hayamos acostumbrado no deja de ser curioso que tu hijo pequeño te pregunte si 'cuando termine el coronavirus podrá invitar a los amiguitos del cole a su cumpleaños'. Le respondes que por supuesto que sí, sin saber muy bien cuando llegará ese día, y fuera de todo pronóstico se queda conforme. Me resulta sorprendente y a la vez que alentador comprobar cómo los niños, tan chiquititos, han interiorizado y asumido una situación que sigue frustrando a muchos adultos".



Y es que este cuarto cumpleaños era especial para Lucas pues lo iba a pasar en su casa de Oporto: "Lucas nunca ha soplado las velas en el mismo sitio: Algarve, Cerdeña, Navalacruz, por este orden, su día siempre nos ha pillado en un sitio diferente y por eso este año le hacía una tremenda ilusión tener una merienda con todos sus amigos cantándole los 'Parabéns'".



Además, Sara ha querido transcribir la conversación tan bonita que ha tenido con su hijo cuando este le ha dicho que ya es muy mayor pues con dos años no le podía decir lo mucho que la quería.



Una bonita carta a su pequeño en la que termina reconociendo el inmenso amor de madre que siente por él: "Hoy celebramos tu vida. Feliz cumpleaños pequeño, por muchos años más pidiendo cosquillas en la espalda y en las manos para dormirte, enamorándonos con tu risa pillina y auténtica, siendo testigos de tus carreras al sprint con las manos detrás, 'modo Sonic'. Por muchos años más pensando que puedes cambiar el mundo con un palo de cualquier parque haciendo las veces de varita de Hogwarts. Y en definitiva, maravillándote ante todas esas cosas pequeñitas que en realidad son las más grandes como tú bien sabes. Por muchos más años aprendiendo de ti".