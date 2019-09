El surrealista mensaje de despedida de Kiko Rivera a Blanca Fernández Ochoa

Tras la muerte de Blanca Fernandez Ochoa, Kiko Rivera escribió un mensaje en sus redes sociales para homenajear a la esquiadora, a quien como el hijo de Isabel Pantoja reconoce no "conocía en persona, pero admiraba" como deportista.



Las palabras del DJ han sorprendido a sus seguidores y no han gustado a muchos, ya que parte de sus fans le acusan de aprovechar este doloroso momento para hacer autopromoción de su música y en concreto de una de sus actuaciones.



"Un día triste para España...Blanca que Dios te tenga en su gloria. No tuve el placer de conocerte pero sí de admirarte. Que hoy mi música suba durante unos segundos al cielo y escuches mi dedicación (o dedicatoria) en mi actuación en Ibiza. Descansa en Paz", son las polémicas palabras de Rivera.





Ni un buitre carroñero actúa como hace el Kiko Rivera promocionado su "música" de esta manera. https://t.co/lZkETOWRfu — Manu Cadena® (@ManuBamBam86) September 7, 2019

Es un país que Supera cualquier esperpento. Plagado de descerebrados y miserables. — Marta Fdez. (@MartaFdz52) September 7, 2019

Las críticas al DJ no dejaron de sucederse en las redes sociales: