"Ya estás desnudo. No hay ninguna razón para no seguir a tu corazón". Cuando la supermodelo Natalia Vodianova leyó esta frase atribuida a Steve Jobs, supo que, más allá de pasarelas, focos y shootings, su figura mediática tenía que servir para algo más. "Crecí en una familia sin recursos y en una comunidad muy pequeña. Ser niña allí no era fácil. El mero hecho de encontrar un lugar donde poder jugar te cambiaba la vida", cuenta Vodianova.