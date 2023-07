En temporada de calor los mosquitos no paran de molestar y desde luego, no es agradable para nadie encontrarse con estos insectos dentro de casa, por eso la gente corre inmediatamente a refugiarse para mantenerlos alejados. ¿Qué se puede hacer? Una de las soluciones más eficaces es sin duda la instalación de las clásicas mosquiteras en el hogar, pero si no le gustan, debe saber que existe una novedad muy útil que sin duda le gustará.