El autobronceador para ponerte morena en tres días y olvidarte del blanco nuclear

Las prendas del verano no sienten igual cuando aún no estás moreno/a. Es por eso que cada vez más personas utilizan autobronceadores para dar un tono más moreno a la piel. Este tipo de productos también son muy socorridos para quienes tienen eventos y no han tenido tiempo ni oportunidad de tomar el sol. El drama eterno con este tipo de productos es que queden manchas en la piel. Es decir, que unas zonas aparezcan bronceadas y otras no, dando un aspecto de suciedad en la piel. Otra de las desventajas más comentadas es el tono anaranjado que dejan muchos productos para acelerar el bronceado.

Cada vez son más los productos de este estilo que salen al mercado y van mejorando la fórmula. El mejor valorado en el momento por las clientas es el de la marca Freshly Cosmetics. Su bronceador promete resultados en tres días, sin manchas, sensación de grasa y tono naranja. "Autobroncea y potencia el bronceado adaptándose a tu tono de piel, de modo que consigue un efecto totalmente natural, sin tonos sintéticos", explica la marca.

Este autobronceador tiene, además, efectos sobre la piel. "Protege, previene y reduce un 44% el estrés oxidativo, y un 35% las arrugas y las manchas mejorando la firmeza, elasticidad e hidratación de la piel", explica el prospecto.

Bronceador para ponerte morena.

¿Huele bien? Huele muy bien

Uno de los detalles más comentados de los autobronceador es su olor. La mayoría tiene un aroma muy peculiar que resulta molesto tras varias aplicaciones. En el caso del producto de Freshly han apostado por un olor frutal a base de papaya, naranja, melocotón, limón y grosella negra. "Al principio es agradable pero en mi caso con el tiempo huele similar al resto de autobronceadores", comentan algunas clientas.

La valoración general de quienes lo han probado es positiva. Corroboran que han notado resultados en tres días y advierten de la necesidad de exfoliar bien la piel antes para evitar las manchas.

"Soy muy blanca y quise probar esta crema para ver si hacía efecto. Me ha quitado mi blanco nuclear", asegura una usuaria.

Su bronceado dura hasta 7 días después de detener la aplicación.