Ideas de juegos para animar las tardes de lluvia

¿Tarde de lluvia, frío y viento? Si ya has visto varias películas seguidas y te apetece hacer algo diferente, piensa esto: los juegos no están limitados sólo a las fiestas infantiles. Los más grandes y los más pequeños pueden mantenerse horas entretenidos con esta selección de juegos caseros.

El juego de la corbata

Cada uno de los participantes necesitará una corbata vieja que haya por casa. Después, divididos en parejas, debéis intentar atar la corbata de vuestro compañero con una sola mano. La pareja que antes termine es la ganadora.

El policía y el ladrón

Este clásico de las reuniones de amigos y de familiares no podía faltar en estas fiestas. Para este juego solo necesitarás unas pocas cartas de la baraja española: El rey de espadas (será el policía), el as de bastos (el ladrón), la sota de oros (la reina de los ladrones). También necesitaréis otras cartas que no sean ninguna de las anteriores (los ciudadanos) hasta completar el número de participantes.

Se reparte una carta a cada jugador, entre ellas el rey, el as y la sota. Cada uno mira su carta para saber qué personaje le ha tocado y comienza el juego. El ladrón debe "matar" a los ciudadanos y a la reina de los ladrones guiñándoles un ojo. La reina puede "resucitar" a los ciudadanos tirándoles un beso. El objetivo del policía es el de descubrir al ladrón observando la mímica de todos los presentes. Si hay muchos participantes, el ladrón puede crear cómplices sacándoles la lengua.

El juego termina cuando el ladrón mata a todos los ciudadanos o cuando el policía falla a la hora de identificar al verdadero ladrón.

La última frase del libro

Uno de los presentes cogerá un libro de una estantería y leerá la primera frase. El resto de las personas tendrá que imaginarse qué libro es, escribir la que creen que es la última frase del mismo en un papel y colocar ese papel en una cesta. Después, la persona que haya cogido el libro escribirá la última frase que aparezca en él y la mezclará con las demás. Para terminar, las frases se irán leyendo en alto y entre todos deberéis elegir la correcta.

¿Qué famoso soy?

Deberéis escribir los nombres de varios famosos en papeles y pegarlos al azar en la espalda de cada uno de los participantes. Después, cada persona deberá hacer una pregunta por turno que se pueda responder con "sí" o "no" para averiguar qué famoso es. El primero que lo acierte gana. El juego del tesoro

Un sencillo juego para entretener a los más pequeños de la casa en estas fiestas. Esconde diez objetos o "tesoros" por toda la casa y deja que los participantes los busquen durante un tiempo limitado. El que más "tesoros" consiga gana el juego.