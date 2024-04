"Fui a ver la obra Tito Andrónico en Toro y decidí que quería ser actriz"

Diana Medina es una toresana que, un buen día y sin esperarlo, se enamoró del teatro, con el que su vida nada tenía que ver, pero que ahora es su pasión y buena parte de su dedicación. El próximo sábado 27 de abril, estrenará en el teatro Latorre toresano, junto a la compañía teatral que dirige en Madrid, donde vive, "Etéreo Teatro", la obra "Las amazonas", adaptada y dirigida por ella misma y en la que la toresana también interpretará uno de los papeles principales.

–¿Qué obra va a estrenar en Toro y cuál es su argumento?

–Está basada en "Pentesilea", de Heinrich von Kleist. Es una obra muy complicada, había un montón de personajes y he tenido que adapatarla a ocho amazonas y tres griegos. Hay una lucha de espadas... y no quiero desvelar mucho.

–¿Cómo la eligió?

–La idea surgió porque leí el libro y me encantó.

–¿Cómo es ese proceso de adaptar una obra?

–Hay un proceso de investigación,; en este caso, tienes que informarte bien sobre las tribus, de las amazonas, cómo fue la historia,...de todo. Empezamos a ensayar desde enero y en cada ensayo nos van saliendo cosas nuevas. Me parecía interesante mostrarlo no sólo con el elenco, sino con las actrices, las amazonas, ellas tienen sus reglas y son muy leales. Así surge el conflicto. Es muy bonito.

–¿La han representado antes?

–No. Siempre me ha gustado estrenar en Toro. El teatro Latorre es precioso y es un sitio muy bonito para grabarla. Como siempre me ha gustado estrenar aquí, se grabará y se llevará desde aquí para presentarla a otros teatros o salas. Siempre piden un dosier y un "teaser" y lo llevaremos desde Toro.

–También dirige el grupo de teatro con el que van a representar la obra, "Etéreo Teatro"...

–Sí, surge el año que acabo de estudiar Interpretación. El alcalde de Toro entonces, Tomás del Bien, nos propuso representar "Los Comuneros". Yo quería hacer mi propia compañía y se lo propuse a otro chico y otra chica de mi escuela. Siempre había querido tener mi compañía y surgió así.

–¿Cuántas personas la forman?

–Somos diez personas. Somos muchos y es un poco complicado estar todos juntos en los ensayos. Ahora, tenemos tres días de ensayos a la semana porque esta obra lo requiere por su complejidad.

–¿Qué dificultades conlleva hacer un trabajo así?

–Se gana muy poco dinero para el trabajo que es. En esta obra interpreto uno de los papeles principales y eso también lo dificulta porque tengo que salirme de escena para ver cómo va, volver a entrar,... pero me gusta y estoy acostumbrada a hacerlo.

–¿Qué espera del estreno en Toro?

–Espero que la gente valore el trabajo porque es un esfuerzo muy grande. Los personajes son difíciles y es un texto muy complicado. Tienes que disfrutar lo que haces y, cuando tienes un elenco como el mío, es muy bonito.

–¿Están preparando algún otro proyecto?

–No me da la vida para otros proyectos. Después de trabajar e ir a ensayar, no me queda tiempo para más.

–¿Es más difícil "vender" una obra en Madrid o en Toro?

Es más difícil en Madrid porque hay muchos grupos, muchísimos espectáculos y siempre hay que esperar.

La directora de teatro y actriz toresana Diana Medina. | Cedida / Carmen Toro

–¿Cómo surgió su amor por el teatro?

–Fui a ver la obra de "Tito Andrónico", de William Shakespeare, en Toro, tenía 18 años y estaba estudiando Administrativo. Vi esa obra y dije "quiero ser actriz". Salí superemocionada e inspirada. Vi que buscaban voluntarios para un programa de "Proyecto Hombre" y surgió montar "Zarabencia", el grupo de teatro que dirigí durante años. Después, estuve ahorrando para estudiar Interpretación. Más tarde, me salieron algunos papeles, como uno de Sherezade, de "Las mil y una noches", en Valladolid; también estuve en el grupo "Taurus Teatro" en Madrid,... Todo lo que salía.

–"Zarabencia teatro" fue un grupo que estuvo bastante tiempo en activo y en el que se involucraron numerosos toresanos...

–Empezó en 2001 gracias a ese proyecto voluntario de "Proyecto Hombre" y ha estado en activo alrededor de 20 años, durante los que pasaron por la compañía más de 100 personas.

– A lo largo de todo ese tiempo también interpretaron obras muy diversas...

–Sí, hicimos muchísimas obras. Por ejemplo, "Juana La Loca", "Mujercitas", "Las 13 rosas", "Inocencia interrumpida", "Alicia en el país de las maravillas" o "Medea", que la representamos en el palacio de los Condes de Requena.

–Algunas de esas obras también han versado sobre la historia o personajes de Toro...

–Sí. por ejemplo, "Antona García, heroína de Toro", que pusimos en escena como teatro de calle y gustó bastante, o "Las almenas de Toro", que fue la última obra que representamos y era de microteatro.

–También ha pasado por otros grupos...

–Sí. Estuve en "La Tijera", en Zamora, y en "Las del Gueto Creaciones".

–¿Cómo ha ido mejorando su conocimiento y técnica teatrales?

–Llegó un momento en que dije: "necesito nuevas herramientas para desarrollarme como actriz" porque yo no sabía absolutamente nada, me movía por instinto. Si no tienes herramentas, no puedes hacer nada. Esta es una profesión en la que aprendo cada día de mis compañeros,... nunca deja de crecer.

–¿Cómo decide las obras que adapta y lleva a escena?

–Si me gusta una obra, pienso "pues venga, vamos a hacerlo".

–¿Destacaría alguna de las obras que ha dirigido y representado?

–"Antona García, heroína de Toro" fue muy bonita y fue un personaje que me llenó mucho. Y "Juana La Loca", también, es un personaje que llevo dentro.

–¿Por qué estilos teatrales se decanta o prefiere llevar a las tablas?

–Siempre me ha gustado mucho la Historia y me he informado mucho. En la escuela te abren la mente y ahora siempre intento diversificar y hacer una obra contemporánea y una de género clásico.

–¿Prefiere actuar o adaptar y dirigir las piezas?

–A mí lo que más me gusta es acutar.

–¿Qué supone para Toro tener un teatro como el Latorre?

–Me parece genial que haya un teatro así en Toro. Es perfecto para actuar porque no es ni muy grande ni muy pequeño. Es perfecto para la acústica porque no tienes que usar micrófono ni alzar demasiado la voz. He estado en otros teatros más grandes y eso supone que se tenga que sacar más voz o usar micro y este es perfecto porque puedes actuar "a pelo". Creo que tenemos una joya que todos los toresanos debemos cuidar. Muchas compañías de fuera estrenan aquí por eso. No sólo por su belleza, sino porque para el actor es más fácil y, al tener un aforo de 300 personas, es perfecto. He actuado en salas más grandes y más pequeñas y este, sin duda, es para mí el teatro más especial, no sólo por actuar en casa, sino porque este teatro tiene duende.

