El Ayuntamiento de Toro valora adquirir la cesión del uso del convento de Santa Clara

El Ayuntamiento de Toro estudia la posibilidad de hacerse cargo del uso y mantenimiento del convento de Santa Clara ya que ha recibido la propuesta por parte de las monjas Clarisas, propietarias del edificio y que ahora se encuentran en el monasterio de la Orden en Zamora capital.

Como ha expresado el alcalde, Rafael González, aunque la propuesta ha venido ofrecida por las hermanas, estas conocían su "intención" de dar una utilidad al convento, que se encuentra cerrado desde 2019, y su "idea personal" es, además de convertirlo en un lugar de turismo, destinar las instalaciones también a albergar un centro de música donde las difrerentes agrupaciones de la ciudad, como la Banda "La Lira", la Asociación Musical "La Mayor" o "La Rondalla" pueden acudir.

En este sentido, el primer edil toresano ha asegurado que ya han hablado con responsables de la Escuela Municipal de Música y de la banda "La Lira" "para ver si les satisfacía" y han "quedado contentos" en la primera impresión. Además, el alcalde afirma que, desde la banda municipal, ya les habían manifestado que el lugar donde ensayan se les ha quedado "pequeño" por lo que necesitarían un mayor espacio para poder albergar a todos sus miembros.

Asimismo, Rafael González explica que aún tienen pendiente hablar sobre la idea con miembros de la coral "La Mayor" y también con la Agrupación de Pulso y Púa "Amigos del Arte", más conocida como "La Rondalla".

Otra posibilidad que están estudiando desde el Ayuntamiento es destinar la parte de arriba del convento como lugar para acoger a niños y jóvenes que participan en campamentos de verano organizados por las clarisas puesto que el edificio cuenta con alrededor de 70 celdas que podrían ser utilizadas como habitaciones para este fin.

No obstante, González ha asegurado que la decisión final será del Pleno y no sólo de los concejales que forman parte del Equipo de Gobierno. A todos ellos, les ha trasladado ya la comunicación pertinente y se muestran "receptivos", según ha afirmado el alcalde, aunque tienen una visita por parte de los 13 concejales que forman la corporación municipal para que puedan ver las estancias del edificio y su estado "in situ" .

14.000 metros

El convento de Santa Clara se trata de una parcela de 14.000 metros y, según González, "hay que ser muy cautos" a la hora de aceptar esa cesión de uso así como estudiar "si se le puede encontrar una utilidad" además de enseñarlo como "parte de nuestro patrimonio".

No obstante, González ha manifestado que puede ser "un riesgo" hacerse cargo del mantenimiento y los gastos correspondientes a un edificio "tan grande" y que, aunque "es bonito", asegura que "no se ha sido muy cauteloso en la protección del patrimonio" y hay partes deterioradas. El alcalde ha destacado, por otra parte, el buen estado de la iglesia, el claustro y los coros, "que están bien conservados".

Por otra parte, González asegura que, si finalmente se acepta la cesión de uso, la idea es que, como máximo, sea por al duración de este mandato ya que no quiere "atar" a otra corporación de futuro.

"Mi decisión es sí, pero hay que valorarlo" porque es "una cosa que involucra a toda la ciudad" y "siempre que sea dándole una utilidad, no sólo una lleva para enseñarlo", afirma González.

