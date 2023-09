Comienza una vendimia ambiciosa en la DO Toro

La vendimia ya está aquí y los nuevos proyectos e ideas rompedoras se disparan en las bodegas de Toro. Comienzan los días interminables de trabajo y presión, pero ante todo de mucho entusiasmo para seguir sorprendiendo en la producción del vino y viajar de Toro al mundo.

Carolina Inaraja, de Monte La Reina; María Uña, de Bodegas Mazas, y Beatriz Fernández, de Liberalia Enológica reflexionan sobre la "buena calidad" de la vendimia de 2023, sus optimistas expectativas y sus novedades.

Los primeros racimos se adelantan y pertenecen a las variedades malvasía y moscatel, con su recolección desde la cuarta semana de agosto. "Actualmente, a finales de agosto, tenemos 12 bodegas que han comunicado la solicitud de apertura de campaña, pero en principio la vendimia está en fase muy inicial", señala el director general y secretario de la DO Toro, Rubén Gil. Prevé que será en la primera semana de septiembre cuando la vendimia se generalice y se pase de las 12 bodegas a más de 30.

Los técnicos consideran que la producción será similar a la media de los últimos cinco años. "Las lluvias que hubo a principio de verano provocaron que haya un equilibrio de acidez y el desarrollo vegetativo ha sido perfecto, no hemos tenido problemas", asegura Gil. "Se planea una cosecha sana y de calidad extraordinaria", concluye.

La propietaria de Bodegas Monte La Reina, Carolina Inaraja, explica por qué han decidido retrasar el inicio: "Teníamos previsión de empezar esta semana pero, al final, por las analíticas, hemos decidido comenzar el día 11 de septiembre porque todavía no consideramos que esté para vendimiar".

En su bodega deciden las novedades de la temporada cuando entra la uva: "Si por algún motivo vemos una partida que está muy bien, lo pasamos a una barrica y pensamos en algo especial", comenta. "Entonces, ya te lo cuento más adelante", bromea. En una ocasión, crearon el vino Isabel en honor a su madre con su foto con 20 años en la etiqueta.

Toro posee una gran joya que es la gran apuesta de todas las bodegas: la variedad Tinta de Toro. María Uña, enóloga de Bodegas Mazas, emprende la creación de un nuevo vino a partir de octubre solo con este tipo de uva. "Un vino de autora, no de autor", subraya. "Queremos que tenga un gran éxito y le guste mucho a la gente", comenta con entusiasmo ante los futuros proyectos, más aún después de haber conseguido "el máximo premio" en el Best in Show en los Decanter World Wine Awards, con su emblemático vino Mazas Roble. En su bodega consideran que la fecha de inicio "ha sido como otros años", aunque va a ser una vendimia "más rápida", porque ya no van a parar hasta el final de la campaña.

Beatriz Fernández, de Liberalia, comenta que "este año ha sido bastante complejo". "Las lluvias llegaron tarde, mal y casi nunca. Ahora no cae ni gota y la planta, que es muy lista y va guardando toda el agua que coge por sus raíces, se paraliza", señala la propietaria de Liberalia. "Sanitariamente es una vendimia perfecta, en cantidad un poco menos que el año pasado. En tinta ya veremos", puntualiza.

Las variedades que permite la DO Toro son limitadas. Fernández adelanta la novedad de su reconocido vino Liberalia Uno: "La variedad moscatel hasta este año no estaba admitida en la Denominación de Origen Toro y soy una de las defensoras que lleva años queriendo que esta uva se introduzca, con lo cual el moscatel que saquemos este año al mercado saldrá con la DO Toro". Así será el proceso: "En este caso, hemos juntado la uva con un pequeño porcentaje de malvasía. Hay que intentar que esas variedades autóctonas que son de toda la vida sigan sobreviviendo". Piensa que, si entra en la Denominación, la gente se puede animar a registrar sus viñas: "Podemos echar una mano a que se registren y será un beneficio para todos, teniendo un moscatel único como el que tenemos aquí".