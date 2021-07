El cómico Álex Clavero devolvió la sonrisa a los toresanos durante el espectáculo inaugural del festival “Las Noches de Toro”. Las largas colas que se formaron en el acceso a la plaza de toros hacían presagiar una noche inolvidable para los toresanos que tuvieron la oportunidad de disfrutar del ingenio y el talento del cómico, que eligió Toro para el preestreno de su nuevo espectáculo, “Nueva normalidad”.

Clavero agotó las entradas para su actuación en Toro y, desde que salió al escenario, se notó la complicidad con el público y con una ciudad que conoce a la perfección y en la que se siente como “en casa”.

Clavero abrió el espectáculo con guiños a Toro como el traslado del “toro de piedra” de la rotonda de acceso al casco urbano a la “cárcel” o las inundaciones provocadas por tormentas, aunque también repasó con un ingenioso juego de palabras los discobares que existían en Toro y en los que disfrutó de su ambiente de fiesta cuando era más joven. También recordó los bocadillos que comía en Toro por la mañana después de una larga noche de fiesta o a un toresano muy conocido, Josué Bermejo.

Tras una introducción centrada en Toro, Clavero prosiguió con el relato de su nuevo espectáculo centrado en experiencias personales del confinamiento, etapa en la que, como reconoció, llegó a pensar que “la gente no iría a los espectáculos, que no tendría ganas de reírse o que no tendría sentido del humor”, percepción que cambió cuando surgió la noticia del avistamiento de un cocodrilo en el río Pisuerga.

En su monólogo, Clavero también rememoró vivencias con su hija en el confinamiento, las fiestas que en su vecindario se celebraban desde los balcones o los aplausos con los que cada día reconocía el trabajo de los profesionales sanitarios. El cómico también destacó que durante los meses del confinamiento lo más buscado en Google fue cómo hacer pan, bollos o mascarillas o que cuando se inició la desescalada su barrio se convirtió en la villa olímpica.

Las risas dieron paso al momento más emotivo del espectáculo cuando Clavero aseguró que durante la pandemia muchas personas se han marcado retos y, en su caso, se propuso permanecer callado durante un minuto sobre el escenario, minuto de silencio que sirvió para recordar a todas las personas que no han logrado superar el COVID.

Tras repasar anécdotas personales con su abuelo, natural de Morales de Toro, Clavero cerró su espectáculo con una reflexión centrada en el uso de la mascarilla, prenda que “nos ha quitado la sonrisa”, pero invitó al público a abandonar la rabia, la frustración y el miedo porque noches como la vivida en Toro “demuestran que estamos en el camino”.

Por último, el cómico agradeció al Ayuntamiento su apoyo al sector cultural y aseguró que eligió Toro para el preestreno de su nuevo espectáculo porque “es el centro neurálgico de mi tierra y de mi vida en la antigua normalidad”.

El público que llenó la plaza de toros recompensó al monologuista con sonoros aplausos que cerraron un reencuentro mágico y que sirvió para inaugurar con gran éxito “Las Noches de Toro”.

El festival proseguirá este sábado, a partir de las 22.30 horas, con el concierto "Alba Molina canta a Lole y Manuel" que se celebrará en la histórica plaza de toros.