Álex Clavero es sociólogo y monitor de ocio y tiempo libre. Combinaba la sociología con la tarea de animador experto en mimo, cuentacuentos y payaso, lo que le lanzó , junto a la insistencia de un amigo, a probar suerte en concursos de humor en el año 2001 y desde entonces, solo se baja de los escenarios para colaborar en programas de televisión como “El Hormiguero” o “Central de Cómicos” en Paramount Channel. Actualmente tiene una sección diaria en el programa de radio “El pirata y su banda” de RockFm, llamada “El Francotirarock” y con la que pretende alegrar las mañanas a los oyentes. Este verano sigue con la gira de actuaciones y elige Toro para el preestreno de un espectaculo nuevo, será el viernes a las 22:30 en la plaza de toros.

–¿Cómo es su vinculación con la Ciudad de Toro?

–Muy estrecha, mi pueblo Casasola de Arión, aunque sea provincia de Valladolid está “lindera” con la provincia de Zamora. Toro era la ciudad más cercana para comprar y para todo, y donde empezamos a salir, a ir de bares.Tengo la linde muy estrecha con Zamora, además de mi madre, mi mujer también es zamorana. Mi relación con Toro es muy especial, por eso lo he elegido para estrenar un nuevo espectáculo, no es un estreno de teatro al uso, pero es la prueba de un experimento nuevo en el que llevo muchas cosas nuevas, que no se han visto en ningún lado, con un montaje bastante novedoso. Me hacía mucha ilusión que fuera en Toro por todos los calimochos que me he tomado ahí y que no ponen igual en ningún lado del mundo, se lo merece.Vuelvo a Zamora en octubre, al Teatro Ramos Carrión, pero, con la gira de #Mimadreestrendingtopic que se acaba este verano y empiezo a girar con este espectáculo nuevo que preestreno en Toro.

–¿Cuál es la sesación al volver a los escenarios?

–El verano pasado se actuó en algunos sitios ya que el aire libre era la “balsa” que teníamos ya que si no actuábamos en verano, en invierno no podíamos. Pero este año siento que es especial al actuar para mucha gente, muy emocionante. Piensas que se oye menos la risa con la mascarilla, pero este año se oye más, debe de ser que la gente se ríe con rabia. Es la primera actuación más multitudinaria, más grande, en la plaza de toros de Toro. Tenemos un buen aforo, aproximadamente 3.500 personas en total, lo que garantiza la distancia de seguridad y el control. El público puede ir tranquilo, aunque sea en estos tiempos “cochos”, es veranito y es una actuación especial. Habrá mucho cuidado y control con todo, la plaza de toros además de ser preciosa es un sitio muy grande.

–¿Qué piensa al empezar la actuación?

–En hacer reír y salir vivo, no hay mucha más ambición. Mi objetivo antes de la pandemia al igual que ahora es hacer reír al mayor número de personas. No hacer texto desagradable o incomodar a la gente o teorías raras. Siempre hacer reír lo máximo posible que te duela la mandíbula. Meter el mayor número de chistes o cosas graciosas en el mismo tiempo y eso no lo ha cambiado la pandemia. Solo pretendo que la gente se ría durante hora y media o dos que dura el show y se olvide de todos los problemas que tenía.

–Además del espectaculo personal, ¿tiene colaboraciones previstas?

–Colaboro con J.J.Vaquero, tenemos un espectáculo juntos quedurante el confinamiento seguimos haciendo por internet, eran unas charlas, “Debate de patio de luces”, se llamaba que era con el fin de debatir cosas, era un poco el horno no estaba para bollos, pero cada vez notabas más que a poco que hacías la gente lo iba agradeciendo mucho, hicimos coas por internet porque entendimos que la gente necesitaba vivir, reír, distraerse, sobre todo distraerse. Cada día te ibas a animando más, como que eras algo “importante”, necesario, era el granito de arena que podías poner. También tenemos juntos el espectáculo “Humor de protección oficial” que vuelve este año a Valladolid, después de hacer alguna cosa en el confinamiento por internet, este año volvemos a la carga, aunque se va a llamar como lo llama todo el mundo “Lo de ferias”, volvemos con un aforo del 75% que esperemos que se mantenga y sea lo más normal posible.

–¿Cómo ha sido hacer una sección de chistes en la radio durante la pandemia?

–Ha sido una temporada muy dura, yo no he dejado de ir a trabajar en ningún día ,ni en las semanas de confinamiento total, yo he visto imágenes como “Blade Runner” que jamás creerías que he visto. Cosas que dan ganas de llorar durante bastante tiempo, al principio piensas que es broma pero se convierte en un drama total y yo tengo que ir a contar chistes, encontrar la fisura cuando la cosa no estaba para bromas o no estaba el horno para bollos ha sido difícil.Sin embargo, siempre se buscaba la manera para de hacer chistes y alegrar.