Una medida que los vecinos no aprobarían en la ciudad de Doña Elvira

Si en Toro pusieran este impuesto que pagar no les parecería bien porque todos los gastos que puede ocasionar un perro "los sufraga el propio dueño", opina una mujer. Además, en Toro no se encuentra ningún sitio para que los animales se diviertan, como parques adaptados a ellos, "por lo que no estaría para nada de acuerdo si lo pusieran en Toro". "Si pagamos un impuesto por nuestros perros, vería lógico que nadie recogiese las heces de sus perros e imagínate cómo estaría todo, porque a nuestro pesar, los barrenderos harían el mismo trabajo que hasta ahora", remata. Una medida que ya en zamora existió en el año 1992, y que a los toresanos no les gustó desde cuando sacaron la noticia. "Cuando sacaron la noticia explicaron que era para tener la perrera en buenas condiciones, mantener los papeles de todos los perros en regla y al día y para limpieza, parques y expendedores de bolsas, pero yo me pregunto, ¿Mantenimiento de censo canino? Yo desde que tengo perros he pagado siempre un 21% de IVA tanto para pasaporte, tarjeta sanitaria como para cualquier otro acto veterinario por lo que si me hacen pagar otro impuesto, seguramente ese no lo bajarían al 10% como lo querían hacer", protesta una toresana.