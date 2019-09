Una escuela para futuros enoturistas, desde el pisado hasta el embotellado

Aprender a pisar uvas y elaborar mosto, o visitar las viñas a pie a través de una visita didáctica, situada en el jardín del Museo del Vino Pagos de Rey, durante los domingos del 22 de septiembre hasta el 20 de octubre. Gracias a esta iniciativa esta época no es solamente disfrutada por los enoturistas o visitantes de las bodegas, sino por el público general que quiere conocer desde lo más cerca este mundo. Los participantes podrán acercarse "de una manera lúdica y didáctica a las cuatro variedades admitidas por la Denominación de Origen Toro: Malvasía, Verdejo, Garnacha y Tinta de Toro", informa el Museo del Vino.

En las visitas a pie de viña los asistentes podrán conocer los tipos de plantas, y probar las diferentes uvas directamente cortadas de la viña, una experiencia única que solo los asistentes podrán conocer.

Además, el recorrido se complementa con una visita al museo por el recorrido habitual en donde los visitantes podrán ver desde el propio jardín con sus diferentes esculturas relacionadas con el vino, la sala de las barricas, información general de los vinos de la D.O. Toro y alrededores, con sus diferentes pantallas didácticas en donde los visitantes podrán hasta jugar y aprender a como es el proceso de elaboración de un Malvasía; o ver las fotos de época de la vendimia, además de conocer la historia de la familia Solís y los comienzos de la D.O. Toro en España. Con los talleres de pisado de uvas, en los que solamente los niños de 6 a 12 años, pueden participar, los pequeños podrán formar parte de esta profesión tan importante por la zona de Toro y podrán ser los creadores de una de las primeras fases de la vendimia: el pisado de uva. Además, también podrán crear su propio mosto al que también embotellarán y diseñarán etiquetas para su recuerdo. No cualquiera puede tener ese "privilegio" de crear su propio producto desde el pisado de la uva, una labor tradicional que se llevaba a cabo durante la vendimia. El Museo del Vino, con esta iniciativa, permitirá a sus asistentes ser expertos de esta profesión y conocer cada uno de sus pasos para después poder beber la botella en casa.