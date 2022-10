El trato al que fue sometido un hombre en situación especialmente vulnerable y alcohólico, obligado en 2018 a tener actos sexuales con su perro a cambio de un vaso de ron a la puerta de un bar en Sardina de Gáldar, fue "degradante y vejatorio" y tuvo la clara intención de humillarle. Así lo ha asegurado este lunes, durante la celebración del juicio en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas contra los tres acusados de perpetrar los hechos, el abogado de la acusación particular, Christian Tacoronte, quien ha solicitado para cada uno las penas de dos años de prisión por un delito contra la integridad moral y seis años más por otro de difusión de material exhibicionista del artículo 189 del Código Penal. El fiscal de delitos de odio de Las Palmas, José Antonio Díez, por su parte, ha rebajado las condenas a dos de ellos por los atenuantes de reparación del daño y, además, en el caso de uno de los procesados, por colaborar con la justicia. De esta manera, ha interesado para Carlos N. D. tres años y tres meses de cárcel; para Cristo Jesús M. T., seis años y medio de prisión, y para Aythami M. R., 8 años de privación de la libertad.

La defensa de este último ha sido la única que ha pedido la absolución del acusado, al entender que no ha quedado suficientemente acreditado que participara en los hechos denunciados. Mientras, los abogados de los otros dos procesados han reconocido que participaron en el suceso, pero que no concurren las circunstancias necesarias para condenarles también por el delito de difusión, puesto que la víctima, conocida popularmente en Sardina de Gáldar como Baldomero y que ya falleció, no tiene acreditada una discapacidad que le incapacite, tal y como han indicado Fiscalía y la acusación en base al alcoholismo. Por eso, han solicitado ambos penas de seis meses de prisión.

Los hechos se desencadenaron el 2 de marzo de 2018, cuando los tres acusados, presuntamente, ofrecieron a la víctima pagarle un vaso de ron a cambio de que accediese a tener actos sexuales con su perro. Todo ello quedó grabado en un vídeo que se hizo viral y llegó a aparecer en medios digitales e informativos televisivos a nivel nacional, en el que se veía al hombre lamiendo los genitales del animal. Además, según el escrito de acusación, uno de ellos le propinó un bofetón después de que Baldomero se negara a realizar más actos sexuales con otro can que se encontraba por la zona.

No declaran

Ni Aythami M. R., ni Cristo Jesús M. T. han declarado ante el tribunal, presidido por el magistrado Emilio Moya. Sí lo ha hecho Carlos N. D., quien ha admitido que comenzó a grabar el vídeo con su móvil porque los otros se lo dijeron, pero que llegó un momento en el que, ante lo dantesco de la situación, dejó de hacerlo "porque no podía seguir, me estaba afectando". Todo ello ante una sala que se encontraba llena a causa de la gran expectación del juicio. De hecho, un grupo de estudiantes de instituto se encontraba de visita en dependencias judiciales y asistieron a esta vista.

Aythami M. R. sí que ha hecho uso de su derecho a la última palabra, en la que ha pedido perdón a la sala y los familiares de Baldomero por no haber actuado de otra manera y quedarse observando los hechos sin intervenir. Tras su declaración final, el juicio ha quedado visto para sentencia.