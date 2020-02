Brutal agresión a una mujer para robarle el bolso en el metro de Barcelona

Una pasajera del metro de Barcelona sufrió el pasado viernes 31 de enero a las 23.07 horas una brutal agresión, cuando se disponía a entrar en la estación de metro de Navas, de la línea 1, por parte de un individuo que intenta robarle el bolso.

Según un vídeo captado por las cámaras de seguridad, el agresor, que lleva una capucha roja para no ser identificado, asalta a la mujer por la espalda en el momento en que ella se dispone a validar su tarjeta. Como el ladrón no logra arrebetarle el bolso, le propina un puñetazo en la cabeza y luego parece que saca un arma blanca, aunque no queda claro si es para cortar la correa del bolso, al que se aferra la mujer, o para herirla en el cuello.

Los Mossos d'Esquadra han informado que no tienen denuncia de la víctima. Y fuentes del Metro de Barcelona afirman que la mujer logró salir a la calle tras el ataque, aunque no pudieron precisar si recibió asistencia médica.



Acceso sin personal

Fuentes de trabajadores de seguridad del metro han explicado que el ataque se ha producido en el acceso secundario de la estación de Navas, que a esa hora carece de empleados. Este detalle podría haber sido conocido por el atacante, que también parece saber la ubicación de la cámara, de cuyo plano intenta salir durante la violenta agresión.

Fuentes de la empresa aseguran que nadie avisó al personal de seguridad del metro del ataque, que sí fue registrado por una cámara.