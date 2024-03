Alertan de la aparición de billetes de cinco euros falsos: así puedes detectare si tienes uno

Una usuaria de TikTok ha dado la voz de alarma tras detectar un billete de cinco euros que le colaron a una señora mayor. Lo ha hecho a través de un vídeo en sus redes sociales en el que ha informado de lo que está ocurriendo y ha dado las claves para detectarlo en caso de que caiga en tus manos.

La clave está en la observación. Aunque son prácticamente similares, hay dos aspectos que te ayudarán a descubrir si te han engañado dándote un billete falso.

"Están circulando billetes de cinco euros. Como podéis comprobar aparentemente parece el original, pero mirad la diferencia. En el lateral de la izquierda el billete falso tiene unas letras azules. Tened cuidado, porque son casi idénticos", explica.

Esta no es la primera vez que salta una alarma de este tipo. Hace unos años la Policía informaba de esta situación a través de sus redes sociales, anunciando que se trata de billetes que se fabrican en principio para películas o anuncios publicitarios, pero que han saltado al comercio, engañando a quienes los reciben.

Si se observan son fáciles de detectar, ya que en uno de los laterales de los billetes, en letra pequeña, aparece la frase "This is no legal tender, its used for motion props" que indica que no es de curso legal.

Utilizarlos para realizar pagos puede constituir un delito, advierte la policía, que pide a los ciudadanos que, en el caso de detectar alguno, se dirijan a cualquier comisaría para su retirada.