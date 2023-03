El 39% de los pacientes que en el último año acudieron a una consulta de Atención Primaria y fueron derivados a un especialista asegura que tuvo que esperar más de tres meses para ser atendidos y el 41,7% entre 30 y 90 días, según se desprende del primer Barómetro Sanitario de 2023 publicado por el CIS.

El barómetro, realizado entre el 10 y el 28 de febrero de 2023 sobre una muestra de 2.557 personas, también revela que el 70% de los españoles que acudieron a pedir consulta a su médico de familia "esperó más de un día desde que pidió la cita hasta que fue atendido" si bien para el 26,4% de ellos, la espera fue de once días o más.

El barómetro constata una mejora de la percepción de los españoles respecto a su sanidad pública: un 30,9 % considera que el sistema sanitario precisa "cambios fundamentales", un punto menos que hace tres meses, y un 15,9% apuesta por "cambios profundos", porcentaje que en el último barómetro de 2022 estaba en el 16,8%.

Las listas de espera empeoran para el 39%

Sobre el problema de las listas de espera en los hospitales y centros de salud, un 39,2% considera que éstas han empeorado en los últimos doce meses si bien un 41,2% opina que "siguen igual", lo que sumado da un 80,4% de desencanto ante la situación.

Respecto a la situación de colapso de los centros de Atención Primaria, un 23,7 % admite que les afecta "mucho o bastante" en su vida personal, un 22% que "algo" y un 51,7% confiesa que "nada o casi nada".

Preguntados por las medidas a aplicar para mejorar la Atención Primaria, la mayoría se decanta por mejorar las instalaciones y más medios tecnológicos, aumentar los tiempos de consulta, que se mantenga de forma estable el mismo médico de cabecera si el paciente está satisfecho y, por supuesto, que se aumenten las plantillas.

Las urgencias 061, 112 y enfermería, lo más valorado

Pese a estas deficiencias, un mayoritario 40,8% sostiene que el sistema sanitario funciona bien aunque serían necesarios algunos cambios, 11,8% opina que "funciona bastante bien" y un 30,9% sostiene que se necesitan "cambios fundamentales" aunque "algunas cosas funcionan".

Las urgencias 061, el 112 y el trato del personal de enfermería son los servicios sanitarios mejor valorado por los españoles. Según la encuesta y en caso de poder elegir un servicio sanitario en un centro público o privado, los españoles se decantan por la sanidad pública en todas sus vertientes y lo hacen mayoritariamente cuanto se trata de un ingreso hospitalario, opción pública que elige el 75,4%, o el caso de las urgencias, con un 71,5 %.

El tiempo dedicado al paciente, lo peor valorado

A la hora de puntuar el funcionamiento del sistema en una escala del 1 al 10, un 35,9% le otorga un notable (7-8), un 30,4% un aprobado (5 y 6), un 20,5% lo suspende y solo un 12,2% le da sobresaliente. Sobre las consultas de Atención Primaria, el aspecto más valorado es "la confianza y seguridad que transmite el personal de enfermería", que puntúan con un 8 y el aspecto peor valorado es el escaso tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo.

Los encuestados observan, en un 32,1%, que hay buena comunicación y coordinación entre la Atención Primaria, los centros de especialidades y los hospitales, un 31,1% la califica de "regular" y un 13,8% de mala.

Más de cuatro horas en urgencias

El barómetro también revela que un 11,6% de los ciudadanos que tuvo la necesidad de consultar un "verdadero problema de salud" (por síntomas o enfermedades ya diagnosticadas) con su médico de familia, no pudo hacerlo.

De este porcentaje, un 29% optó por ir a urgencias tras recibir cita para muchos días después, un 21% cogió esa cita pero llegado el momento ya no fue necesaria y un 7,8% se fue a una consulta privada. Respecto a los que acudieron a urgencias, el 46,2% estuvo de una a cuatro horas, el 21,1% más de cuatro y menos de doce, el 2,8% de 12 horas a menos de 24 y un 2,5%, un día o más.

No obstante y a pesar de la espera, el 44,3% afirma que la atención recibida fue buena y para un 30%, muy buena.

El 64% ignora que puede consultar electrónicamente los informes

Sobre la posibilidad de consultar los informes clínicos electrónicamente, un 64,3% lo desconoce, un 19,4% cree que pueden acceder médicos y pacientes y un 11,3%, solo médicos.

Además, un 46,3% ignora que la receta electrónica que le permite retirar medicamentos sin receta en papel la puede utilizar en otras comunidades que no sean la de residencia. De hecho, el 56% de los encuestados nunca lo ha hecho. Preguntados por la última dosis de recuerdo de la vacuna contra la covid-19, el 53,3% no la ha recibido y la razón mayoritaria que aducen es que no les han avisado para vacunarse (19,5%), que ya no es necesaria la vacuna (15%) o que han pasado recientemente la enfermedad (13%).