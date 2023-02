Maria Gibert, también conocida como la padrina youtuber, recibió este martes una placa conmemorativa reconociendo su labor difundiendo la gastronomía balear en las redes sociales en el marco de la feria de hostelería Horeca Baleares. El segundo día del multitudinario evento estuvo cargado de emoción, muestras, showcookings y homenajes.

La palmesana nació en 1937 y desde muy temprana edad sentía "curiosidad por la cocina". Con nueve años, preparó su primera fideuá y aprendió la cocina tradicional de su madre, que falleció, junto a su padre, cuando la cocinera tenía 21 años.

A partir de ese momento, tuvo que cocinar para sus siete hermanos y aprendió a hacer mucho con poco. Más tarde, empezó a enseñar a cocinar a sus amigas, como una forma de "dar amor y ser feliz", hasta que los más jóvenes de la familia la ayudaron a trasladar todo ese amor a Internet.

En 2012 creó su canal de Youtube, Recetas Mallorquinas, que ya acumula más de 40 mil suscriptores y vídeos con más de 380 mil reproducciones, así como también su perfil de Facebook, que ya suma más de 16 mil "me gusta", y su página web.

Según la veterana de los fogones, eso le ha demostrado que sus vídeos sirven para revivir una cocina que "se había perdido mucho". "Con mis vídeos, la gente la está volviendo a hacer más. Me han dicho que soy un apoyo", confesó este martes la cocinera en una entrevista con este medio.

También compartió su emoción e incredulidad al ser reconocida como una de las personas por las cuales "existe la cocina de hoy", según el referente de la cocina nacional Martín Berasategui. "Para mí esto ha sido algo grande, porque no me habían hecho un homenaje nunca. Estoy muy contenta, me siento valorada. Ahora sé que la labor que he hecho sirve para algo. Me moriré tranquila y dejaré algún recuerdo", añadió la mallorquina.

Y es que ese es uno de los objetivos de su labor en las redes: "Preservar la cocina tradicional" y trasladarla a las nuevas generaciones. Unas redes que administra gracias a la ayuda de sus dos hijas y sus cuatro nietos, a quienes ayer quiso dedicar el reconocimiento: "Ellas son las que me ayudan a tener fuerzas para hacer todo esto".

El acto fue conducido por Koldo Royo, también experto en difundir gastronomía por Internet, quien admitió haber conocido a la octogenaria youtuber gracias a la abuela de su mujer. Royo la definió como "la reina de Youtube". "No se ha puesto nunca en bikini y tiene la leche de gente que la sigue", bromeó.

El acto también rindió homenaje al que fuera jefe de cocina del Parlament, Guillermo Reus Ensenyat, que a sus 84 años acumula toda una vida dedicada a la cocina. Berasategui quiso agradecerle personalmente su tarea, desde sus "primeros arroces" hasta "dejarse la sangre para hacerse un recorrido gastronómico" como el suyo.

El chef donostiarra afirmó que "tradición e innovación van de la mano" y que el cocinero innovó en su día y ahora, a lo que él hacía, se llama tradición. Una premisa que estuvo muy presente este martes durante toda la jornada con las novedosas y conceptuales propuestas inspiradas en la cocina tradicional mallorquina de los chefs de la isla.

En una entrevista con este medio, Reus bromeó con que, al recibir la noticia, su primera reacción fue no querer asistir a Horeca Baleares. "Yo ya estoy retirado. A mi edad, es lo que encontraba que debía hacer", añadió.

Maria Gibert y él fueron dos de los homenajeados, junto a Martín Berasategui, en la jornada de este martes de la feria de hostelería más reconocida de las islas, Horeca Baleares. Un acto lleno de emoción y que reunió alrededor del escenario a un centenar de personas, entre ellas estudiantes de cocina que aspiran a verse sobre ese mismo escenario, que ayer recorrieron los más de 120 puestos y probaron algunas de las 500 marcas disponibles en la instalación del Velòdrom Illes Balears.