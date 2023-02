El comité de la huelga convocada por el sindicato AMYTS entre médicos de Familia y pediatras de los centros de salud de Madrid ha vuelto a sentarse este miércoles a negociar con la Consejería de Sanidad en busca de una salida al conflicto que comenzó el pasado 21 de noviembre. Sin éxito. La novena reunión entre la Consejería de Sanidad y el comité de huelga ha finalizado sin acuerdo y, según AMYTS, la Consejería de Sanidad "no ha ofrecido ninguna novedad". El sindicato indica que "se han planteado múltiples dudas sobre el proyecto piloto (que aún no ha comenzado, matizan) para limitar las agendas "y no han dado respuestas". Se ha pedido que las respondan en menos de 48 horas en una nueva reunión.

Además, AMYTS asegura que la Consejería sigue sin hablar de presupuesto para un plan de choque y que haga atractiva la Atención Primaria. "Madrid podría tener 300 nuevos médicos de Familia y pediatras al finalizar mayo, que es cuando terminan su residencia, y no hay plan de choque para retenerles. Recordamos que en los últimos años no se queda ni el 10% en Madrid", apunta el sindicato.

"Preparados para lo peor"

La nueva reunión arrancó a las 11 de la mañana y finalizó poco antes de las cuatro e la tarde. Momentos antes de arrancar el encuentro los facultativos emprendían una nueva marcha desde la calle Sagasta, donde se encuentra la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería Antes de entrar a la reunión, la secretaria general del sindicato, Ángela Hernández, advertía: "Como siempre venimos esperando lo mejor y preparados para lo peor".

Hernández dijo no entender por qué a la mesa negociadora no acudía el consejero Enrique Ruiz Escudero y puso como ejemplo el resto de comunidades donde se ha ido llegando a acuerdos -este mismo martes en Cataluña- donde los consejeros se "han reunido continuamente, no sólo durante la huelga sino, incluso antes sin necesidad de llegar al conflicto". La portavoz de AMYTS apuntó a comunidades que comparten signo político con Madrid como Murcia, Castilla-León o Andalucía.

Ángela Hernández indicó que, a pesar de que el consejero de Sanidad asegura que en esas comunidades "han acordado con los mismos puntos que nos ofrecen aquí, sabe que no dice la verdad, cosa que está muy fea en un consejero, porque allí hay letra pequeña, mucha, en la que hay presupuesto, en la que aumentan horas de guardia, en la que los módulos, por ejemplo en Santander, las horas extras que se ofrecen a aquí a 50 euros la hora en Santander son a 90, en Castilla y León, los módulos que aquí a son 204 cuatro horas, allí son a 320 cuatro horas...".

Primaria se ahoga

Para la responsable sindical, lo que Madrid está dejando "muy claro es que igual que durante los últimos 15 años no han apostado presupuestariamente por la Atención Primaria y la han ido dejando estrangularse y ahogarse poco a poco, igual que al resto de la sanidad madrileña, pero con especial inquina, es que no quieren hacerlo. El por qué no quieren cuidar un pilar básico de la sanidad, sobre el que se sustenta todo lo demás, a estas alturas del conflicto no podemos ser ingenuos hay que pensar que tienen en mente un cambio de modelo de gestión que no están queriendo contar a los madrileños".

Antes de reunirse con los responsables sanitarios, Hernández aseguraba que, para desencallar el conflicto, la Consejería tendría que hacer "un pequeño esfuerzo presupuestario para que los médicos de Familia de y pediatras volvieran a confiar en que hay intención en dejar de hacer una gestión de la miseria de la Atención Primaria y estamos hablando de unas cantidades que, calculándolas por lo alto, no suponen más de 42 millones de euros".

La pasada semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha criticado muchas veces el carácter "político" de la huelga de médicos en Madrid, tanto la de Atención Primaria como la que las urgencias extrahospitalarias, cifraba el seguimiento de los paros en un 1% de los sanitarios. En esa misma semana, la Consejería de Sanidad anunciaba la puesta en marcha, de manera progresiva, de un proyecto piloto en 22 centros de salud públicos para organizar las agendas de los facultativos.

El proyecto piloto

Con este proyecto, los médicos de familia dedicarán 10 minutos a cada paciente hasta llegar a un máximo de 34 al día, mientras que los pediatras podrán disponer de 15 minutos, hasta atender un máximo de 24 personas. A partir de ahí, se generará una bolsa nueva en cada centro para que otros profesionales de Atención Primaria puedan dar respuesta a ese exceso de demanda.

Con esta iniciativa de la Consejería, los profesionales que absorban esta carga de trabajo recibirían un complemento específico en sus nóminas, pudiendo prolongar su jornada en turno contrario y hasta un máximo de 4 horas, con una retribución económica de 50 euros por hora, que podría llegar por tanto a los 200 euros diarios. Las medidas no convencen en absoluto al comité de huelga como ya expresaron este lunes, antes del nuevo encuentro.