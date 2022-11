Las medidas destinadas a mejorar la seguridad de pagos y transacciones online son beneficiosas para todos, pero esas garantías no deben lograrse a cualquier precio, desde luego, no a costa de excluir a quienes no pueden o no quieren usar una app en el móvil para operar con su dinero.

Las entidades eligen sus mecanismos de seguridad Desde el 1 de enero de 2021, las entidades bancarias en la Unión Europea están obligadas a usar mecanismos de autenticación reforzada, no solo en las operaciones de pago, sino también para poder acceder a las cuentas online. Según la normativa, esos mecanismos para autorizar una operación deben combinar dos o más elementos, que pueden ser: - Algo que solamente el usuario conoce, por ejemplo, una contraseña, - Algo que solamente el usuario posee, por ejemplo, un teléfono móvil en el que se recibe un SMS con un código, - Algo que es propio del usuario, como la huella digital o el iris. Estos sistemas deben ser independientes y al menos uno de ellos no debe poder ser robado a través de internet ni ser reutilizable, de manera que el código de autenticación generado sea único y no pueda utilizarse en otra operación distinta. Con todo, las entidades tienen libertad para decidir qué mecanismos van a aplicar en cada caso. Menos oficinas, empleo perdido y trabas digitales tras 10 años de crisis bancaria en Zamora El móvil, muy útil, pero no debe ser obligatorio Para hacer pagos online hoy en día es necesario, como mínimo, disponer de un teléfono móvil, y tener registrado el número en la entidad. En muchos casos es imprescindible que el teléfono sea un smartphone, con conexión a Internet, pues se usan muchos métodos de autenticación que así lo requieren. Las entidades suelen disponer de alternativas para que, quienes no quieran o no puedan instalar la aplicación, puedan seguir operando, pero están empezando a cambiar las cosas, como se ve en este caso de CaixaBank. CaixaBank se confirma como primer banco en sumarse al plan para las hipotecas CaixaBank obliga a tener una app instalada En CaixaBank la única manera de poder realizar cualquier operación de banca electrónica es a través de su aplicación CaixaBank Sign: - Los antiguos clientes de La Caixa ya tuvieron que sustituir sus tarjetas de coordenadas por la app. - Ahora la entidad está comunicando a los clientes procedentes de Bankia la obligatoriedad de instalar la app en sustitución de la firma digital que venían usando.