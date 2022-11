María Belén Rodríguez Villar es directora de Área de Negocio de las oficinas de CaixaBank que están en entornos rurales en la zona oeste de Castilla y León, que comprende las provincias de León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia y Ávila. El jueves 17 de noviembre será una de las ponentes en la gala eWoman Zamora 2022, que reconoce el talento femenino con la entrega de cinco galardones.

–¿Cómo ha sido su trayectoria hasta alcanzar ese puesto?

–He trabajado mucho, llevo más de 20 años en el sector financiero y he ocupado diversas posiciones directivas. He dirigido oficinas unipersonales, oficinas con gestores especialistas y otras oficinas dependientes, hasta gestionar y desarrollar equipos comerciales, fundamentalmente del ámbito retail en distintas zonas geográficas de Castilla y León, concretamente Burgos Alfoz y Ribera del Duero, Bierzo y zona Órbigo. He sido partícipe, además, de la implantación y desarrollo de las nuevas unidades de gestión en el ámbito rural en CaixaBank, en concreto en la zona Oeste de Castilla y León y Galicia. Durante este recorrido he acompañado a más de 200 personas en su desarrollo y crecimiento profesional.

–¿De qué manera avanza la presencia de la mujer en los puestos de dirección en el sector financiero?

–Tanto en el sector financiero, como en el mundo empresarial en general, las mujeres hemos ido ganando presencia. En CaixaBank contamos con un 41,3% de mujeres en posiciones directivas, mientras que la media en España está en el 19%. Todavía nos queda mucho recorrido por hacer. Más aún cuando también los números avalan que las empresas con un mayor número de mujeres en estos puestos mejoran los distintos parámetros de rentabilidad, es decir, que existe una correlación directa entre las empresas con un número significativo de mujeres en sus equipos directivos y los resultados económicos. La igualdad de género es un terreno clave dentro de los criterios ESG, que señalan que un mínimo del 30% de mujeres en puestos directivos hacen más competitivas a las empresas.

–¿Ha encontrado mayores dificultades en su carrera profesional por ser mujer?

–En estos más de 20 años que llevo en el sector financiero me he encontrado un poco de todo, pero reconozco que he tenido la suerte de vivir en el momento en el que la sociedad ha tomado conciencia de la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Las empresas y los gobiernos han llevado a cabo planes de acción para corregir esta situación y poder ir equilibrando esta balanza. Además, me considero una privilegiada, ya que he tenido la suerte de haber desarrollado mi carrera profesional en una empresa como CaixaBank, que está plenamente concienciada con la diversidad. CaixaBank cuenta con un programa de diversidad, Wengage, que integra como principio la perspectiva de la igualdad de oportunidades y busca fomentar la diversidad en todas sus dimensiones, incluyendo, además de la de género, la funcional y la generacional. No puedo olvidarme de las acciones internas que se potencian desde la entidad, como los planes de ‘mentoring’ femenino, así como programas de formación directiva. También se apuesta por las medidas que fomentan la conciliación y que permiten a hombres y mujeres compatibilizar su desarrollo profesional con la vida personal y familiar.

CaixaBank está entre las cinco primeras empresas del mundo en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2002

–Por su experiencia, ¿cree que la brecha de género está más acentuada en las zonas rurales?

–Por mi experiencia tanto personal, ya que mi origen es rural, como profesional, creo que la brecha es mayor en las zonas rurales. En CaixaBank participamos en “Closingap”, un clúster de empresas dedicado a impulsar medidas y acciones desde el ámbito privado y público en favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El informe elaborado por el banco sobre la brecha de género en el medio rural revela, efectivamente, que, en España, la brecha de género se intensifica en el mundo rural, donde las mujeres sufren una doble desigualdad: la provocada por su entorno de residencia y la que se deriva del hecho de ser mujer. Esta es especialmente reseñable en tres dimensiones: el empleo, la toma de decisiones y la conciliación. La conciliación también es una asignatura pendiente en el mundo rural.

–¿Ha sido más difícil tener puestos de responsabilidad, siendo mujer, en el medio rural o no ha notado diferencias respecto a su trabajo en áreas urbanas?

–Lo cierto es que tanto en el medio rural como en el medio urbano me he encontrado a algunos clientes que han preguntado por el director de la oficina, pero eso no deja de ser un aliciente más para seguir creciendo profesionalmente.

–En su trabajo también habrá conocido historias inspiradoras de mujeres emprendedoras en el medio rural.

–Al igual que he conocido historias inspiradoras de hombres emprendedores, he conocido a mujeres que han creado su propia empresa ganadera con naves para la cría de cerdos, a jóvenes a las que les apasiona la belleza y han montado su negocio de estética en poblaciones de menos de 300 habitantes, incluso a quiromasajistas que dejan grandes urbes para vivir otra vida en el medio rural sin dejar de lado su profesión.

–¿Cómo trabaja CaixaBank para fomentar la igualdad de género en la empresa?

–En CaixaBank, llevamos años apoyando la diversidad, no sólo de género, sino también la generacional, funcional y cultural. Así nació el programa Wengage, que promueve acciones de sensibilización y medidas que fomentan la meritocracia, la conciliación y la igualdad de oportunidades. En nuestro modelo de banca socialmente responsable, este programa expresa el compromiso de promover el valor de la diversidad dentro de la compañía y de liderar avances en toda la sociedad. La entidad trabaja con el compromiso de ser un referente para sus empleados, fomentando la inclusión y la participación e impulsando proyectos que promuevan la igualdad tanto en la compañía como en el conjunto de la sociedad. De hecho, como he comentado antes, contamos con un 41,3% de mujeres en posiciones directivas y con un 40% de mujeres en el Consejo de Administración, uno de los porcentajes más altos del sector. Además, desde enero de 2020, en CaixaBank contamos con un Plan de Igualdad para fomentar los principios de igualdad de oportunidades y diversidad de los equipos de trabajo, potenciar la presencia de mujeres en posiciones directivas y reforzar las medidas de conciliación de la vida personal y profesional. Gracias a este compromiso, nos encontramos entre las cinco primeras empresas del mundo en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2022.

–¿Qué mensaje pretende transmitir con su ponencia en eWoman Zamora?

–eWoman es un fantástico altavoz para visibilizar a la mujer en su entorno profesional. Permite compartir experiencias laborales y personales que pueden servir de estímulo a la sociedad, pero sobre todo a las más jóvenes. La igualdad de oportunidades, la diversidad, la meritocracia y el reconocimiento del talento son pilares fundamentales para reforzar el papel de las mujeres en la empresa y la sociedad.

–¿Cree que eventos de este tipo pueden inspirar a más mujeres a cumplir sus metas profesionales?

–Eventos como éste son muy positivos para seguir avanzando en materia de igualdad ya que ayudan a dar soporte a la diversidad de género. Creo que debemos apoyar iniciativas que refuercen el papel de las mujeres en el entorno laboral.

–Por último, ¿qué planes de futuro tiene CaixaBank para ofrecer un mejor servicio a sus clientes?

–Queremos estar al lado de nuestros clientes y de la sociedad, reafirmando nuestro apoyo a ciudadanos, empresas e instituciones de Castilla y León, tal y como dice nuestro nuevo claim ‘Tú y yo. Nosotros’ en el que enfatizamos nuestro compromiso estando cerca de nuestros clientes a través de oficinas o de entornos digitales. Tenemos un modelo omnicanal descrito en nuestro plan estratégico con el queremos seguir liderando el proceso de transformación del sector, y lo haremos siguiendo la hoja de ruta de nuestro plan estratégico para los tres próximos años que, principalmente, dibuja tres líneas de trabajo. En la primera de ellas estamos desarrollando la mejor propuesta de valor para nuestros clientes, trabajando en la continua especialización de nuestros equipos para poder asesorar a los diferentes segmentos. La segunda línea se centra en trabajar en un modelo de atención adaptado a las preferencias de cada cliente, para que cada cliente, en cada momento, se relacione con nosotros por el canal que prefiera, presencial o digital. Y con esa finalidad invertimos en nuestros canales digitales para poder ofrecer un servicio excelente. Vamos trabajando para mejorar el modelo de atención a clientes menos digitalizados o a las personas mayores, para ayudarles en sus gestiones diarias con la entidad. Para ello, ponemos a disposición de todos los ciudadanos la mayor red de oficinas de Castilla y León, contamos con 280 oficinas físicas, 485 cajeros y 338 municipios atendidos por nuestras siete oficinas móviles, es decir tenemos presencia en más del 24% de los municipios castellanoleoneses. Y como tercera línea, queremos ser líderes en sostenibilidad y referentes en Europa, con tres grandes líneas de actuación: impulsando la transición energética de empresas y sociedad, con foco en movilidad y vivienda sostenible; promoviendo una cultura responsable, siendo referentes en gobernanza y continuar liderando el impacto social.