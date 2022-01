Cataluña ha identificado los primeros casos de flurona, nombre con el que se conoce la infección simultánea de gripe y covid, pero son pocos y no presentan una evolución más grave que el contagio solo por coronavirus.

"Tenemos algún que otro caso, pero sin que represente una diferencia respecto a los otros; son pocos, son anecdóticos y no tienen más relevancia", ha explicado este lunes la directora del Servicio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel, en una rueda de prensa.

Si bien no es lo más frecuente, en un momento de alta circulación de virus puede producirse una coexistencia de dos patógenos en un cuerpo, ha remarcado la doctora, que no obstante ha insistido que no se ha observado que sean casos más graves.

Lo que sí preocupa a Craywinckel es la "saturación" del sistema sanitario por los casos de covid, que se traduce en un constante incremento de pacientes en planta y en la UCI y de la mortalidad.

"No sé si el pico será en una semana, dos o tres, pero no hemos llegado y esto nos preocupa; nos quedan días de ingresos y críticos", ha advertido.

Pese a que hay casi 2.500 sanitarios de baja por covid, Craywinckel ha indicado que, en general, los centros han podido "superar las fiestas" y los días de descanso de parte del personal, gracias al "gran voluntarismo" de los profesionales.

Todo ello en un momento de cifras récord de contagios (128.000 semanales), con 1.753 ingresados en los hospitales y entorno a 600.000 test realizados la semana pasada, más las miles de vacunas inoculadas.