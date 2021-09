Cuando estrenas piso, el cuerpo te pide montar una fiesta de inauguración e invitar a tu gente para celebrarlo. Si se hace con una casa, ¿por qué no con la nueva sede en Cataluña de un grupo como Prensa Ibérica? La 'pequeña' diferencia es que esto no es un domicilio particular, sino el cuartel general de El Periódico de Cataluña, el diario 'Sport' y los servicios corporativos de la editorial, propietaria de ambas cabeceras desde 2019. Dicho en cifras: 4 plantas y 6.568 metros cuadrados. Un salto cuantitativo y cualitativo respecto a la anterior casa durante 27 años, en la calle del Consell de Cent.

Estaba claro, pues, que la fiesta de este lunes debía ser a lo grande, como grande (y amplia y luminosa y moderna y sostenible) es la nueva sede, que empezó a funcionar en junio de este año. Y lo fue. Por eso hubo más de 150 invitados, entre autoridades y representantes de la sociedad civil, que descubrieron las entrañas del magnífico edificio levantado en 2012 en la Gran Via de L'Hospitalet, cerca de la plaza de Europa. Una cifra de personas nada desdeñable en tiempos aún pandémicos, de ahí que se extremaron las medidas de seguridad sanitaria.

Si no hubo más fue por la voluntad de ser estrictos en la prevención de contagios de covid-19. De hecho, al mediodía hubo un aperitivo con los trabajadores para celebrar el cambio de sede. Dos tandas para un mismo fin: en el que se brindó por el presente y por el futuro de los proyectos de Prensa Ibérica.

Representantes de partidos políticos y empresas

Alzaron la copa representantes de varios partidos políticos y de empresas como Caixabank, Banco Santander, Novartis, Endesa, Naturgy, El Corte Inglés, Seat, Nissan, Damm, Cellnex Telecom, DKV, Allianz, el Consorci de la Zona Franca, Port de Barcelona, Foment, la Cambra de Comerç, Cercle d'Economia, Grup Focus, el Barça, el Espanyol... En fin, una lista de campanillas.

Javier y Aitor Moll, presidente y consejero delegado de Prensa Ibérica, respectivamente, fueron los anfitriones de una cita empañada por el adiós de Antonio Franco, al que recordaron ambos. En el auditorio, durante un acto conducido por la comunicadora Elisabet Carnicé, la actriz Aina Clotet leyó un texto en el que reivindicó el buen periodismo; Javier Moll describió la nueva sede como "la frontera entre un pasado brillante y un futuro glorioso"; Aitor Moll subrayó el liderazgo de una empresa con 40 marcas de información y entretenimiento que tendrá una nueva, 'El Periódico de España', el 12 de octubre; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, destacó el "inconformismo" de la compañía; Albert Sáez, director de El Periódico de Cataluña, explicó las claves de la nueva etapa del diario con las suscripciones de pago, y Lluís Mascaró, su homólogo en 'Sport', avanzó el proyecto de internacionalizar la cabecera.

El broche fue la cena cóctel elaborada por Singularis que 'maridó' con la música en directo de Mishima. Sin duda, la inauguración de la nueva sede dejó un buen sabor de boca.