Las pensiones de orfandad por violencia machista se elevarán por encima de los 600 euros

El Congreso ha dado el primer paso para elevar la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencias machistas, aunque el nuevo texto no cuenta con el consenso unánime de los grupos. Tanto PP como Unidos Podemos se han abstenido en la votación al considerar que la norma crea huérfanos de primera y de segunda, tanto por las circunstancias que provocan dicha situación, como por la cuantía que reciben.

Tras un año de negociación en la ponencia creada en el Congreso para elaborar la proposición de ley del PSOE para mejorar la pensión de orfandad por violencia machista, este martes se ha votado el informe que ahora pasará a la Comisión de Empleo.

En el texto aprobado, se modifican estas pensiones que pasan de ser contributivas a no contributivas, es decir, que ya no dependen de que la madre asesinada haya cotizado a la seguridad social, sino que su financiación llegará a través de los presupuestos.

Además, las cuantías se elevan, ya que se aplicará el 70% de la base reguladora, la misma que a los huérfanos absolutos, teniendo en cuenta que, aunque el padre siga con vida, estará en la cárcel.

Sin embargo, la pensión que reciban los huérfanos de este tipo de violencia no será la misma ya que, en este sentido, sí se tendrá en cuenta la cotización de la víctima. Así, se garantiza que aquellos menores cuya madre no había cotizado tenga una pensión mínima gracias a una nueva prestación diseñada para fijar la cuantía con parámetros de Seguridad Social, aplicando ese 70% de la base reguladora. Estos niños pasarán de cobrar unos 140 euros a más de 600.



PP y Unidos Podemos mantienen sus enmiendas



Es decir, estos 600 euros es "lo mínimo" que puede recibir un huérfano de la violencia de género, según ha explicado la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez.

Mientras, la pensión de aquellos cuya madre sí cotizaba sí dependerá del sueldo de esta. En este caso, el PSOE ha calculado que la media estará alrededor de los 800 euros.

Este planteamiento no ha convencido ni ha Unidos Podemos ni al PP, quienes han asegurado que este texto crea huérfanos de primera y de segunda. En el caso de los 'populares', porque excluye a parte del colectivo de huérfanos, concretamente a aquellos que son huérfanos absolutos pero no como consecuencia de la violencia machista; mientras que los 'morados' creen que todos deberían ser considerados iguales y, por tanto, recibir la misma cuantía.

La portavoz de Igualdad del grupo confederal, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez, ha señalado que este sistema no genera igualdad entre los huérfanos de todas las violencias contra la mujer, ya que un menor no cobra lo mismo si el que mata o viola a su madre es su padre o un desconocido. "No es justo que si un desconocido mata a tu madre cobres 300 euros y si lo hace tu padre, 800", ha declarado.



Unidos Podemos quiere cuantías más altas



Rodríguez recuerda que la pensión por esta causa no se cobra por un asesinato, sino porque el "Estado no impidió" esa muerte. Por ello, reclama que el Estado vele por el bienestar de estos menores y que la prestación que cobren sea la misma. "Tampoco puede ser que si tu madre limpia escaleras cobres menos que si era banquera", ha apuntado, para señalar que su grupo mantendrá sus enmiendas sobre esta materia para el debate en el Comisión de Empleo.

En dichos textos también se pide que estos huérfanos cobren lo mismo que los de las víctimas de terrorismo, que son tres salarios mínimos interprofesionales. Incluso han planteado que, por ser una cifra bastante alta, se podría optar por una cuantía que suponga tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

En cuanto al PP, su portavoz en esta ponencia, María Dolores Alba, ha explicado que se trata de un texto "deficiente" y que su formación solucionará la situación de otros huérfanos absolutos, como por ejemplo los de accidente de tráfico-- con una proposición de ley que ya están elaborando. La 'popular' ha lamentado que el PSOE no quiera solucionar esta situación en un solo trámite parlamentario y ha apuntado que mantendrá también sus enmiendas en la siguiente fase de tramitación.

Para la portavoz socialista, el problema es que esta medida está dentro del Pacto de Estado contra la violencia machista y, aunque asegura que no se oponen a mejorar las circunstancias del resto de huérfanos, considera que este no es el marco adecuado para ello. Aún así, y para "deshacer nudos" con los 'populares', el PSOE ha aceptado incluir en el texto aprobado una disposición adicional en la que se insta al Gobierno a elaborar, en tres meses, un estudio para analizar otros supuestos de orfandad absoluta.