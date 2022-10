Francisco José Requejo, presidente de la Diputación de Zamora, volvió a intervenir en la tercera edición del foro “Razones para quedarnos”, que definió como “un referente para la reflexión y la puesta en común de proyectos” para combatir la despoblación.

El presidente de la institución provincial destacó por su tono reivindicativo en su discurso. Comenzó definiendo a Zamora como “una provincia de resilientes pero sobre todo de resistentes”, que han resistido “a la deslocalización de nuestras empresas, a la desarticulación de nuestras comunicaciones, a la despoblación, a la emigración de nuestros jóvenes, a la pandemia y a los terribles incendios de este verano”, pero pidió a las instituciones superiores “que no vuelvan a contar con la baza de la resiliencia zamorana a su favor, porque a lo mejor esta vez se sorprenden de la respuesta democrática de la sociedad zamorana”.

Se refería, principalmente, a que Zamora se ha quedado fuera de las primeras medidas de fiscalidad diferenciada para las provincias afectadas para la despoblación, un hecho que Requejo definió como “un nuevo agravio”, y le dijo al secretario de Estado de Hacienda que durante su intervención “ha echado usted balones fuera, ha hablado de que tenemos pocas empresas, con que hubiera una sola empresa en Zamora ya merecería la pena esa fiscalidad diferenciada”.

“Nuestra provincia no es la Cenicienta de España, no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Esta provincia no puede volver a perder el tren del desarrollo, no podemos volver a ser marginados”, aseveró el presidente de la Diputación provincial.

“Estamos cansados de ver cómo se nos escapa ese tren, de resistir impasibles esas decisiones políticas que nos perjudican a todos. Los que tenemos responsabilidad en las instituciones locales, las más pegadas al día a día de nuestros vecinos, no podemos mirar a otro lado. Nos eligieron no para pegarnos a siglas, a consignas de partido, sino para defender los intereses de nuestros ciudadanos”, continuó Requejo en su intervención, la cuarta de esta tercera edición del foro.

El presidente coincidió con Cipriano García, de Caja Rural, en poner la luz sobre las razones por las que la provincia de Zamora se merece ser objeto de medidas de fiscalidad diferenciada. “Es la provincia que más población ha perdido en la última década, un 11,2%, muy por encima de Cuenca, Soria o Teruel. Más de un 96% de nuestros municipios están afectados por la despoblación. Además, tenemos los indicadores de envejecimiento más altos del país”.

"El momento es ahora, Zamora no puede esperar más. El Gobierno está a tiempo de rectificar" Francisco José Requejo - Presidente de la Diputación de Zamora

Con todos esos datos, Francisco José Requejo señaló que ”sí cumplimos las directrices europeas sobre ayudas estatales de finalidad regional para que podamos ser receptores como Zona C no predeterminada”, por lo que no le templó la voz para exigírselo al Gobierno: “Solo pedimos lo que nos corresponde, el cumplimiento de ese mapa de ayudas regionales que implica el reconocimiento de Zamora como zona asistida, y que entró en vigor el 1 de enero”.

Unas medidas que urgen a las empresas zamoranas: “El momento es ahora, no podemos esperar más, el Gobierno está aún a tiempo de rectificar y hacer justicia con esta provincia”, requería el presidente de la Diputación.

"La Estrategia Silver Economy puede convertir a Zamora en el centro económico internacional de la longevidad" Francisco José Requejo - Presidente de la Diputación de Zamora

En este sentido, Requejo defendió que “nuestro tejido empresarial es el que crea riqueza y crea empleo” y que “Zamora tiene muchas oportunidades de desarrollo, de implementar acciones que a corto y medio plazo nos ayuden a paliar los problemas de envejecimiento y despoblación”.

A continuación, el presidente defendió las dos grandes apuestas de la Diputación para conseguir ese desarrollo, por un lado la Estrategia Silver Economy, para “convertir a Zamora en referente mundial, en un territorio puntero en servicios geriátricos y asistenciales, en el centro de la economía internacional de la longevidad”, y por otro lado el Parque Tecnológico “que nos va a permitir retener el talento joven que tenemos en nuestras universidades, y mucho del que se nos ha ido fuera”.

El ejemplo de Fromago

Para terminar, Requejo defendió que la unión público-privada puede generar éxitos como Fromago: “cuando trabajamos juntos somos capaces de generar proyectos de esta envergadura económica y social para nuestra provincia”. El presidente de la Diputación repasó que la feria internacional del queso celebrada el pasado mes en Zamora logró un impacto económico de 12 millones de euros y más de 300.000 visitantes durante esos cuatro días. Pero el mayor éxito de este proyecto liderado por la Diputación es, para el presidente, “el sentimiento de orgullo generado en los zamoranos por nuestro sector agrícola, por nuestros empresarios, por nuestros emprendedores que ponen el producto y la calidad y por nuestros vecinos que respondieron como nadie, adquirieron el producto, salieron a la calle e invitaron a sus amigos y familiares a visitarnos esos días. Sentimiento de orgullo zamorano”.