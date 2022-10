El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, el zamorano Jesús Julio Carnero, fue el segundo ponente en esta tercera edición de “Razones para quedarnos”, en la que apostó por “un gran pacto a nivel europeo, nacional, regional y local” para abordar con políticas transversales un problema “que no es exclusivo de Zamora, ni de Castilla y León, ni de España”.

El responsable autonómico señaló seis grandes ámbitos en los que deben incidir las políticas públicas “para que tengamos un territorio que pueda dar respuesta a las necesidades del ciudadano” sin tener que abandonarlo para irse a vivir a una ciudad.

En primer lugar, se refirió al fomento del empleo en el medio rural, para lo que apostó por estimular el sector agroalimentario.

El segundo ámbito de actuación, serían las nuevas tecnologías, de especial importancia porque, señalaba el consejero, “estamos en un momento histórico en el cual están cambiando las maneras de trabajar e incluso las profesiones, las nuevas tecnologías nos permitirán ser más competitivos”.

A continuación, el consejero citó la vivienda como tercer elemento, “esencial y fundamental” para retener población.

En cuarto y quinto lugar situó servicios públicos básicos, como la sanidad y la educación.

Por último, Carnero señaló las políticas de familia como sexto ámbito de actuación imprescindible, sobre el que “tenemos un largo recorrido en el cual avanzar”. El consejero recordó que la aportación de Alemania a las políticas de familia es del 3,4% de su Producto Interior Bruto (PIB), la media europea del 2,5% y España, en cambio, solo destina el 1,8% de su PIB a este ámbito.

Fondo de Cohesión Local

Jesús Julio Carnero aprovechó para enumerar algunas de las políticas promovidas desde la Consejería de la Presidencia para luchar contra la despoblación, como el Fondo de Cohesión Local, que moviliza 20 millones de euros anuales para corregir los desequilibrios en el ámbito territorial, o el decreto recientemente publicado para la creación de una bolsa de secretarios-interventores municipales. “Sin secretario en los ayuntamientos no hay candidatos en los pueblos pequeños, sin candidatos en los pueblos no hay alcaldes, y sin alcaldes no hay pueblos”, razonó el responsable autonómico.

Fiscalidad

El consejero defendió la política fiscal del presidente Mañueco: “bajamos impuestos porque confiamos en las personas”. El proyecto de presupuestos autonómicos para 2023 incorpora un ahorro fiscal de 600 millones de euros.

El Plan Anticrisis para Castilla y León, presentado al inicio de la legislatura, pretende ahorrar a los castellanos y leoneses 2.500 millones de euros en impuestos a lo largo de los próximos cuatro años, con bajadas del tramo autonómico del IRPF y de otros tributos, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o las tasas por sacar las licencias de caza y pesca. “La verdadera fiscalidad diferenciada la hace la Junta de Castilla y León”; aseveró.

La verdadera fiscalidad diferenciada la hacer la Junta de Castilla y León Jesús Julio Carnero - Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León

Respecto a la rebaja en las cotizaciones a la Seguridad Social que se aplicará en Soria, y también en Cuenca y Teruel –las provincias con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado–, Carnero presumió del papel de la Junta de Castilla y León para conseguir esta diferenciación, de la mano de Castilla-La Mancha, Aragón y el Gobierno de España, pero defendió la necesidad de “subir un escalón más para que se tengan en cuenta otros criterios como la caída demográfica o el envejecimiento a la hora de obtener excepciones, distintas o iguales, para Zamora”.

Asimismo, aclaró que la UE permite rebajas en las cotizaciones de entre el 5% y el 20%, una decisión “que corresponde en exclusiva al Gobierno de España”, al que exigirán desde la Junta que lo eleve al máximo.

Para terminar su intervención, Jesús Julio Carnero recordó que en el proyecto de presupuestos autonómicos para 2023 “8 de cada 10 euros se destinan a vivienda, sanidad, educación, políticas sociales, incidiendo sobremanera en nuestro medio rural”. Es el presupuesto más alto de la historia de la comunidad autónoma, con 13.800 millones de euros.