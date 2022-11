El pasado día 9 de junio de este 2022 fui víctima de una estafa por Internet, al comprar una bicicleta de señora para mi mujer caí en una web donde todo resultó ser falso.

En principio me extrañé que me pidieran que hiciera una trasferencia a una cuenta corriente, pero al ver que era una cuenta de un banco español no desconfié y caí en el engaño.

Como paso un día y no me enviaron ningún e- mail comencé a sospechar y al enviarle yo un e-mail y no contestarme, intenté indagar. Entonces caí en la cuenta de la estafa, y pude ver que había varias personas que como yo habían sido víctimas del engaño, ya que no existía la empresa ni dirección web, ni móvil, todo era falso, así como la dirección que constaba de Zaragoza.

Lo que yo me pregunto es: ¿Cómo es posible que siendo, una cuenta abierta en un Banco español, en este caso Openbank, con su cuenta de IBAN y nombre de un titular, lo tengan tan fácil para cobrar y desaparecer? Yo cuando he abierto una cuenta en un banco me han pedido identificarme. En este caso, tanto el titular un tal, Cristian Díaz, como la cuenta, como la Empresa Ereka Electro, como la dirección de correo electrónico, todo resultó ser falso, yo por supuesto interpuse la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

