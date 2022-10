Actitudes vitales

Cualquiera pretende de los comportamientos de los demás, sean familiares, compañeros de trabajo, profesionales, amistades, conciudadanos, etc., sus mejores afectos, respetos, consideraciones y colaboración de sus prestaciones; y, claro está, “a la recíproca”; tarea, cuando menos, durísima conociendo la “dura cerviz”, del personal.

Respecto a la salud, tendría que ser la gran preocupación de nuestras vidas. Por ello, como administradores de ellas, hay que ser muy responsables respecto a su conservación y mantenimiento, prudentes, etc., por lo que es muy conveniente y necesario la práctica periódica de analíticas, revisiones, chequeos, etc. Y es que se demuestra una falta total de madurez el no someterse a la prueba relativa al colon, cuando las autoridades sanitarias lo ofrecen, lo aconsejan.

Y solo se avanza, hay más bienestar, efectivamente, cuando hay predisposición de que “hay que aprender del que sabe”, lo que sucedía en la escuela, el “insti” y la “uni” de nuestros “yayos”; pues, en estos tiempos a los docentes solo les exigen los discentes y sus papis, que sean “guays”, “pa” pasarlo “superchuli” en el aula, pues de lo que no se trata es de hacer bullying, de mofarse del que está en la “tarima”, etc.

Así nos luce, y lucirá, el pelo.

Eduviges Bragado Calleja (Pinilla de Toro)